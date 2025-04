Cairo, aggredita da un uomo con un mattarello di legno si salva fuggendo: un arresto

Cairo Montenotte. Colpita più volte al viso e ad un braccio con un mattarello di legno da cucina, riesce a salvarsi fuggendo in strada, dove viene soccorsa in gravi condizioni.

È accaduto a Bragno giovedì scorso, quando nel primo pomeriggio i vicini hanno dato l’allarme dopo aver sentito le urla della donna, una cinquantenne di origini straniere, che chiedeva aiuto.

La vittima del pestaggio era stata sfrattata poco tempo fa e i Servizi sociali avevano trovato per lei un posto in una casa comunitaria, dove viveva anche l’aggressore, un uomo di 57 anni. Entrambi con un passato difficile, hanno condiviso pochi giorni in tranquillità, poi, forse a causa di un diverbio per la suddivisione di cibo e denaro, è scoppiata la lite.

Tra loro nessun legame sentimentale, solo una situazione difficile da condividere, che è ben presto degenerata.

L’uomo è stato arrestato, lei è ancora ricoverata all’ospedale San Paolo per le lesioni gravi al viso e al cranio. I colpi ricevuti, infatti, sono stati sferrati con impeto e violenza, e quando i soccorsi sono giunti sul posto la donna era riversa a terra in una pozza di sangue.