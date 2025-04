Cairo Montenotte, a Palazzo Scarampi il convegno tematico “Valbormida: sviluppi e prospettive”

Cairo Montenotte. Si è svolto ieri pomeriggio il convegno tematico “Valbormida: sviluppi e prospettive” organizzato dal sindacato Ugl in occasione dell’apertura, a Cairo Montenotte, della sede e dell’ufficio operativo “dedicato ai bisogni degli associati, ma aperto anche alle istanze emergenti dal territorio. “La sede situata in corso Martiri della Libertà avrà un’operatività sull’intero territorio del comprensorio vallivo”, spiegano da Ugl.

Numeroso il pubblico presente nella splendida cornice della sala istituzionale di Palazzo Scarampi di Cairo Montenotte: presenti oltre al sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini anche quelli di Millesimo e Pallare, Garofano e Colombo, nonché rappresentanti di altre associazioni di categoria, nella fattispecie Confcommercio con il vicepresidente Giuseppe Molinari.

Il segretario provinciale di Ugl Dario Cigliutti ha esposto le motivazioni che hanno permesso di aprire un ufficio territoriale per curare gli interessi degli associati, facendo anche una carrellata storica dei 75 anni di formazione dell’organizzazione sindacale.

Il moderatore, il consigliere comunale Cristian De Vecchi, ha introdotto nell’ordine gli oratori ospiti; Rocco Invernizzi e Sara Foscolo nelle loro qualità di consiglieri regionali “a testimonianza dei rapporti di concertazione legati alla legislazione regionale in cui i sindacati hanno un ruolo attivo”; Carlo Maria Balzola per Fipe Confcommercio insieme al vicepresidente di Confcommercio Molinari; il presidente del Parco Tecnologico Ferrania avvocato Francesco Legario, l’avvocato dell’Ugl Corrado Bandini che cura gli interessi delle cause di lavoro sul territorio della provincia di Savona ed il reggente provinciale di Ugl Terziario Manuel Longagna.