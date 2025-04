Cairo, la Trench si difende dai rischi alluvionali con un investimento di messa in sicurezza del fiume

Cairo Montenotte. Un investimento significativo da parte di Trench Italia per prevenire i rischi alluvionali. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo e lo schema di convenzione tra il Comune di Cairo Montenotte e la società Trench per la demolizione del ponticello dismesso situato sulla Bormida di Mallare in località Curagnata, nella frazione di Bragno, che si inserisce nell’intervento di flood proofing (ovvero impermeabilizzare il sito dalle inondazioni) sul perimetro esterno delle aree dello stabilimento con relativa riprofilatura dell’alveo.

L’opera, proposta dalla stessa Trench Italia S.r.l. nell’ambito delle opere di messa in sicurezza idraulica delle aree industriali di proprietà, prevede la completa demolizione del manufatto dismesso, che collega il campo da gioco ad un’area compresa tra le scuole elementari e strutture non abitative prossime all’alveo demaniale, a totale cura e spese della società, senza oneri per il Comune. L’opera contribuirà a migliorare in modo significativo l’assetto idrogeologico dell’area, in coerenza con gli obiettivi di prevenzione del rischio idraulico e di tutela del territorio.

La progettazione è stata affidata all’ingegnere Massimiliano Cremonini, mentre l’esecuzione sarà affidata ad un’impresa qualificata che verrà individuata dalla società. I lavori dovranno essere realizzati entro 120 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, a seguito della consegna delle aree da parte del Comune e del rilascio delle necessarie autorizzazioni.

“L’area in oggetto è stata duramente colpita durante l’alluvione dello scorso anno, che ha provocato gravi danni anche alla sede operativa della società Trench Italia, con allagamenti a capannoni, impianti e macchinari spiega l‘assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Ghione – L’esperienza dell’alluvione ha evidenziato con forza l’urgenza di rafforzare le difese idrauliche e prevenire nuove situazioni di emergenza. Interventi come quello approvato oggi dimostrano come la collaborazione tra enti pubblici e realtà industriali possa generare risultati concreti ed efficaci per la sicurezza collettiva”.

“Questo intervento rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato e conferma l’attenzione dell’Amministrazione per la tutela del territorio, delle imprese e della comunità. La prevenzione è la prima forma di protezione, e oggi compiamo un passo importante in questa direzione”.

L’Amministrazione Comunale desidera inoltre ringraziare la società Trench Italia S.r.l. per la sensibilità dimostrata verso il territorio e per la disponibilità a farsi carico, in autonomia, di un intervento così importante. Un segnale concreto di attenzione e responsabilità sociale, che conferma la visione lungimirante di un’azienda profondamente radicata nel tessuto produttivo e ambientale locale.