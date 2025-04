Cairo, donna investita in via Sanguinetti: trasportata al Santa Corona con l’elisoccorso in codice rosso

Cairo Montenotte. Grave investimento a Cairo, intorno alle 11.30, in via Sanguinetti. Una donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali non lontano dal ponte Italia 61 quando una Fiat Panda l’ha travolta.

L’impatto ha causato un importante trauma cranico ed una ferita alla vittima dell’incidente, classe 1977, che è rimasta vigile ma in stato soporoso.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce bianca di Cairo, l’automedica del 118 e gli agenti della Polizia locale, ma viste le condizioni gravi della donna si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Grifo che l’ha trasportata in codice rosso al Santa Corona.