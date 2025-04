Cairese, seconda vittoria consecutiva: 10-0 ai danni del Canavese Linx

Cairo Montenotte. Altra prova convincente per i ragazzi allenati da Ferrer e De Bon, che centrano la seconda vittoria stagionale: 10-0 sul Canavese Linx.

Partita che ha agevolato le rotazioni con Marenco e Mascarino a dividersi il piatto di casa base; diamante interno con Bussetti e Berretta in prima, Bloise e De Los Santos in terza ed infine Garra e Franchelli a coprire la cerniera centrale. In campo esterno si sono alternati De Bon, Ferruccio, Gandolfo, Leoncini e Mascarino. infine, Baccino come battitore designato.

Partita che è stata in bilico sino al quarto inning, con il punteggio che vedeva i valbormidesi in vantaggio per solo 3 a 0. Nella quinta ripresa invece la svolta decisiva sul match, con un big-inning da 7 punti che ha portato i biancorossi alla vittoria finale per manifesta superiorità.

Una buona prova corale della squadra, partendo dal monte di lancio capitanato da Castagneto e rilevato sul finale da Buschiazzo: i due lanciatori hanno imbrigliato le mazze avversarie concedendo solo tre valide. Passando per la difesa, solida e pronta a neutralizzare gli attacchi dei piemontesi per arrivare infine all’attacco, attento e concreto nel momento in cui si doveva chiudere la partita, in particolare: Ferruccio 2 su 4 e Bloise 2 su 3.

Appuntamento a domenica prossima, sempre sul diamante di Cairo Montenotte, dove la Cairese incontrerà i Jacks Torino, squadra ostica e con la quale servirà il massimo impegno.

La Cairese Under 15 va a vincere in trasferta contro il Porta Mortara. Già nella prima ripresa i biancorossi si erano presentati aggressivi ma, pur riempiendo le basi, portano a casa un solo punto; decisiva risulterà la seconda ripresa con un mix tra incertezze difensive e belle valide: Malatesta e Raimondo in campo opposto, in base anche Sechi e Medina, ancora valida di Betrame. Tutto ciò frutta 5 punti che danno serenità alla compagine valbormidese.

La partita prosegue in controllo con Medina protagonista sul monte supportato da Malatesta dietro al piatto, Raimondo e Aiace cerniera centrale con Sechi e Totraku a difendere gli angoli. Nel campo esterno Celaj, Beltrame e i fratelli Picciotto. I padroni di casa si fanno sotto e al quinto inning il risultato è di 7 a 5 per i cairesi.

Sentendo il fiato sul collo si forza il gioco così Medina e Beltrame vanno a segno. Ultimo attacco per i padroni di casa che tentano la rimonta mettendo due uomini in base, ma con Sechi sul monte e Raimondo a ricevere la Cairese tiene e Malatesta assiste a Totraku per l’out che chiude la gara e sigla il primo successo per i biancorossi.

Prossimo impegno domenica a Cairo Montenotte contro il Castellamonte.

Serie C al saluto a fine partita

I tecnici Narciso e De Bon a fine partita

Raimondo, trascinatore in Under 15

Punteggio finale: la Cairese vince a Novara

La Cairese Under 15 al saluto