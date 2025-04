Cadavere ritrovato a Vado Ligure: si tratta di Massimiliano Micalizzi

Toirano-Vado Ligure. Si è conclusa purtroppo in tragedia la vicenda della scomparsa di Massimiliano Micalizzi, il 50enne falegname di Toirano, scomparso da alcuni giorni.

Questo pomeriggio il suo corpo è stato ritrovato senza vita nella zona di Sant’Ermete, dove fin da subito si erano concentrate le ricerche dei vigili del fuoco, dei carabinieri, della protezione civile e di tantissimi volontari che, fin dalle prime ore, si erano prodigati per rintracciare l’uomo, allontanatosi da casa venerdì pomeriggio.

Sul luogo del ritrovamento presenti i carabinieri ed il Pm di turno, il sostituto procuratore Chiara Venturi, per gli accertamenti del caso.

Circa le cause della morte, al momento non si esclude alcuna pista, ma tutto farebbe pensare ad una morte accidentale a causa di un malore o di una caduta. Per questo motivo è stata disposta l’autopsia.