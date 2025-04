Bug nei sistemi di sicurezza degli aerei di linea, lo studio dei ricercatori Unige

Liguria. Il traffico aereo civile è gestito da una complessa rete di sistemi informativi che ne garantiscono operatività e sicurezza. Uno di questi sistemi è il Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS), obbligatorio su tutti gli aerei di linea. Il TCAS monitora costantemente lo spazio aereo circostante il velivolo attraverso comunicazioni radio. È progettato per rilevare altri velivoli e coordinarsi con essi, emettendo, in caso di pericolo, ordini obbligatori per eseguire manovre evasive coordinate, in alcuni casi in modo automatico. Il sistema rappresenta l’ultima linea di difesa per evitare collisioni in volo e, nel corso degli anni, ha già permesso di evitare numerosi incidenti potenzialmente fatali.