Bruzzone e Foscolo (Lega): “All’entroterra oltre 9 milioni di euro, ma Pd e sinistre non votano legge regionale”

Liguria. “Siamo soddisfatti che l’Assemblea legislativa della Liguria abbia approvato la nuova legge regionale che prevede oltre 9 milioni di euro per il nostro entroterra e facciamo un plauso al vice presidente Alessandro Piana (assessore all’Entroterra) e al consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, che con il loro proficuo lavoro hanno ottenuto questo importante risultato. Una sintesi che si poteva benissimo ottenere con un voto bipartisan, dato che in modo pragmatico, sia in aula e sia in commissione, gli esponenti della Lega sono sempre stati aperti al confronto con le opposizioni”.

Lo hanno dichiarato il deputato ligure Francesco Bruzzone e il capogruppo regionale Sara Foscolo (Lega).

“Invece, spiace constatare che il Pd e gli altri partiti di minoranza, che evidentemente sono senza validi argomenti, hanno fatto sterili polemiche e non hanno votato la legge andando contro gli interessi, la crescita e il benessere dei nostri piccoli Comuni del territorio non costiero”.

“La decisione di astenersi su questo provvedimento, che invece va senz’altro nella giusta direzione a sostegno dell’entroterra ligure, è stata un’occasione persa per gli esponenti delle minoranze di sinistra, che non sono nemmeno in grado di fare una costruttiva opposizione, ma soltanto di recitare la parte dei ‘Signori del No’ a tutto” concludono.