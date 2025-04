Bper, via libera all’aumento di capitale per l’Ops su Popolare di Sondrio

Liguria. Bper Banca comunica che l’assemblea ha approvato, in sede ordinaria, il bilancio relativo all’esercizio 2024 e la proposta di destinazione dell’utile, deliberando la distribuzione di un dividendo in contanti pari a euro 0,60 per ciascuna delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, per un ammontare massimo complessivo pari a 852.974.594,40 euro (al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola, cui non sarà attribuito alcun dividendo).

Il dividendo sarà messo in pagamento dal 21 maggio 2025, con data di stacco della cedola lunedì 19 maggio 2025 e data di legittimazione al pagamento martedì 20 maggio 2025.

Il dividendo è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero concorre alla determinazione del reddito imponibile in misura variabile in funzione della natura del percettore.

L’assemblea ha inoltre approvato la prima e la seconda sezione della relazione 2025 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, rispettivamente con deliberazione vincolante e non vincolante; il piano di incentivazione Mbo 2025 basato su strumenti finanziari; il piano di incentivazione di lungo termine 2025-2027 basato su strumenti finanziari; l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di massime 3 milioni di azioni ordinarie di Bper Banca (per un controvalore totale non superiore a circa 18 milioni di euro), prive del valore nominale, al servizio del sistema incentivante Mbo 2025 e di pregresse quote di esistenti piani di incentivazione di breve e di lungo termine, nonché di altri compensi da corrispondere tramite strumenti finanziari in attuazione di quanto previsto dalle politiche di remunerazione tempo per tempo vigenti, nei termini e alle condizioni contenuti nella relazione illustrativa del Cda all’assemblea.

In sede straordinaria è stata approvata l’attribuzione al Cda della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2025, di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione per un importo massimo complessivo di 981.120.051,74 euro, oltre sovraprezzo, con emissione di un numero massimo di 657.409.377 azioni ordinarie senza valore nominale, con godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle azioni in circolazione alla data di emissione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dallo stesso Cda in conformità alle previsioni di legge, da liberare a servizio dell’offerta pubblica di scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio spa, con conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale, in linea con la proposta contenuta nella relazione illustrativa fornita all’assemblea.

È stata anche formalizzata la nomina di Giovanni Tincani, già responsabile della direzione Financial Reporting e Segnalazioni della Banca, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a con effetto dal prossimo 1° maggio. Giovanni Tincani sostituirà nel ruolo l’attuale dirigente preposto, Marco Bonfatti, prossimo alla pensione.