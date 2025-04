Borgio Verezzi, armato di coltello rapina una donna e fugge via con il suo monopattino: fermato 40enne

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, in via IV Novembre di Borgio Verezzi: in quella zona si trovava a transitare, nel primo pomeriggio, una donna di 39 anni residente a Pietra Ligure a bordo di un monopattino elettrico. Sulla sua strada si è però presentato un uomo che, armato di coltello, l’ha minacciata e costretta a consegnare il mezzo elettrico, fuggendo subito dopo.

Il rapinatore si è allontanato in direzione di Finale Ligure, mentre la vittima è fuggita a piedi fino a raggiungere viale della Repubblica a Pietra Ligure, dove ha incontrato una pattuglia della polizia locale di Borgio Verezzi, spiegando l’accaduto. Gli agenti, raccolte le prime informazioni e diramate le ricerche, hanno invitato la 39enne a sporgere denuncia presso i carabinieri.

I militari della Stazione di Pietra Ligure, raccolta la denuncia e con una precisa descrizione sia del monopattino che dell’autore del reato, hanno visionato le varie telecamere dei sistemi di videosorveglianza cittadina e in poco tempo hanno individuato come possibile autore un 40enne marocchino, già noto alle Forze dell’Ordine, senza fissa dimora, nullafacente e irregolare sul territorio nazionale.

Nella giornata successiva, infatti, i carabinieri, in relazione alle indagini in corso, hanno notato nei pressi dello scalo ferroviario di Ceriale uno straniero che corrispondeva alla descrizione, il quale ha tentato di fuggire a piedi non appena si è accorto che i militari si stavano dirigendosi verso di lui.

L’uomo è stato raggiunto e una volta bloccato si è accertato che era proprio il sospettato autore della rapina avvenuta il giorno precedente a Borgio Verezzi.

Il responsabile è stato quindi accompagnato presso la Stazione Carabinieri di Pietra Ligure per gli accertamenti del caso e d’intesa con la Procura della Repubblica di Savona è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Imperia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.