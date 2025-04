Borghetto, sei salvo! Rattalino: “Dieci e lode alla nostra famiglia granata, gettato il cuore oltre l’ostacolo per un risultato non scontato”

Borghetto Santo Spirito. Dopo il salto di categoria dello scorso anno, il Borghetto era consapevole di dover passare un anno di ambientamento all’interno di un campionato che mancava da diverso tempo. La società granata ha voluto puntare su un allenatore di valore come Simone Rattalino e su un giovane gruppo con alcune figure di esperienza a fare da chioccia. Tutto si è basato sull’attaccamento alla maglia granata e una voglia di fare esperienza all’interno della categoria e nel mondo delle Prime Squadra. Alla fine il progetto è stato vincente: con il pareggio ad Albenga contro la San Filippo Neri Yepp è salvezza diretta matematica a tre giornate dalla fine.

“Il risultato è davvero importante perché comunque ottenere la salvezza non era per nulla scontato. Parliamo di un campionato molto equilibrato, dove ogni squadra poteva vincere o perdere contro qualsiasi avversario – dichiara Rattalino al primo allenamento settimanale dopo la gara del “Riva” -. Questa squadra ha gettato il cuore oltre l’ostacolo per il livello di organizzazione e la prestazione che non è mai mancata. La squadra ha avuto un approccio importante alla categoria perché siamo partiti con una vittoria casalinga contro il Cengio che lasciava ben presagire un ottimo campionato”.

Poi l’infortunio al bomber Andrea Di Bella, un avvenimento che avrebbe potuto costare caro ai granata: “Era e doveva essere il nostro valore aggiunto. Abbiamo perso praticamente il giocatore più importante, più rappresentativo della nostra squadra”. Ma è qui che è venuto ancora più fuori il valore del gruppo: “La squadra si è compattata subito, ha avuto voglia di lavorare su concetti anche nuovi, diversi. La maggior parte di questi ragazzi proveniva da parecchi anni di Seconda Categoria. Tanti la Prima Categoria non l’avevano mai affrontata, parliamo anche di parecchi giovani che sono in prestito e di tanti altri giocatori dello zoccolo duro del Borghetto. Trovo poche prestazioni dove le altre squadre ci hanno messo davvero seriamente in difficoltà e questo è un valore aggiunto troppo importante, importantissimo. Una crescita graduale anche di tanti ragazzi che inizialmente magari potevano avere qualche difficoltà in più, ovviamente nel percorso sono cresciuti e hanno raccolto una salvezza importantissima per noi, per il gruppo, per la società. Forse abbiamo raccolto qualche punticino in meno nei giorni di ritorno più che altro per tanti episodi, anche perché noi veramente a livello di costruzione credo che in tutte le partite comunque abbiamo avuto le nostre occasioni, forse abbiamo avuto un po’ di difficoltà nel finalizzarle, però dieci e lode a questi ragazzi”.

Con un deficit offensivo, dovuto anche all’inesperienza, il Borghetto ha dovuto prepararsi particolarmente bene sull‘occupazione degli spazi nella fase difensiva. Anche su questo Rattalino è particolarmente soddisfatto: “Io sono un amante dei numeri, se si guardano le 7 o 8 squadre praticamente della parte destra del campionato siamo nettamente la miglior difesa. Questo vuol dire unità di intenti, compattezza, equilibrio tra i reparti, fase di non possesso organizzata. Purtroppo siamo un po’ difettati nella fase di finalizzazione, avremmo sicuramente un bagaglio di punti magari ancora maggiore. Mi piace rimarcare anche il fatto che la difficoltà di essere una delle pochissime realtà a budget zero è stata sopperita dalla voglia, dall’attenzione, dal grande impegno di questo gruppo. La volta che siamo stati meno a una seduta di allenamento credo di essere stati in 18-19 . Questo vuol dire vuol dire attaccamento a questi colori, voglia di uscire bene dal campo la domenica, di fare le cose per bene. Siamo stati premiati meritatamente”.

Un Girone “A” che quest’anno ha visto una corsa al vertice molto intrigante: “La salvezza non era per nulla scontata proprio per il valore degli avversari. Il Camporosso ha perso questi due punti domenica e credo che un po’ si faranno sentire. È una bella lotta. Il calendario dovrebbe dire Baia, nel senso che l’Ospedaletti ha qualche partita un pochettino più complicata. Io credo che si possa risolvere anche con uno spareggio perché onestamente sono due squadre che secondo me in comune hanno il fatto che hanno due gruppi molto sul pezzo che anche nelle difficoltà sono usciti bene. Conosco bene tutti e due gli allenatori, ancora di più Enrico Sardo che è anche un amico”. Il tecnico andorese punta sulla vittoria finale della Baia Alassio Auxilium: “Mi farebbe molto piacere per Enrico perché è una persona preparata. Mi ha portato ad Albenga undici anni fa e mi ha voluto fortemente. Mi farebbe piacere che raccogliesse dopo due anni questa promozione“.

Poi il momento dediche: “Non lo faccio mai, ma questa volta lo faccio. La prima dedica è per Alessio Reale e gli altri membri dello staff e della società. Ho conosciuto e ho apprezzato persone vere, genuine, sincere, che è una cosa che nel calcio è merce rarissima. Loro per primi si meritano questa salvezza. E poi una dedica anche a mia moglie e a mio figlio, perché mi supportano e mi sopportano e senza due persone del genere sarebbe difficile fare tutto”.

Le prossime settimane saranno utilizzate anche per parlare di futuro tra Simone Rattalino e il Borghetto: “Ci vedremo sicuramente. Adesso abbiamo ancora due partite. Una delle due a me farebbe piacere farla nel migliore dei modi, perché comunque torno ad Andora dopo due anni. Io sono di Andora e vorrei farla bene anche se non è una partita che avrà dei risvolti importantissimi a livello di classifica. Poi ci sederemo, vedremo un attimino quello che si può fare, dove si può crescere, dove si può lavorare. La voglia è quella di cercare di fare le cose nel miglior modo possibile, quindi se le cose collimano sarei contento comunque di andare avanti, poi vedremo”.

“Il Borghetto è famiglia. Perché il gruppo è andato oltre alle difficoltà che ci sono state. Perché siamo stati tre mesi senza vincere. Non è stato facile tenere la barra dritta in quei momenti e ci siamo riusciti grazie a tutte le componenti. Qua c’è tutto per fare le cose per bene”, conclude il tecnico.