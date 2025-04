Borghetto Santo Spirito, operaio cade da un ponteggio: attivati i soccorsi

Borghetto Santo Spirito. Ennesimo infortunio sul lavoro nella provincia di Savona quello che è avvenuto a Borghetto Santo Spirito, intorno alle ore 13.30 di oggi, mercoledì 30 aprile.

Dalle prime informazioni l’operaio trentenne coinvolto del grave incidente è caduto da un ponteggio da un altezza di circa 5 metri situato in via Maiella e verserebbe in gravi condizioni. Sono ancora da definire le cause della dinamica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica del 118 e la croce rossa di Ceriale. Il trentenne è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure ma è cosciente.