Borghetto, incontro in Regione per nuovo progetto di edilizia residenziale pubblica

Una delegazione del Comune di Borghetto Santo Spirito, composta dal sindaco Giancarlo Canepa, dall’assessore Alessio D’Ascenzo e dal funzionario Sergio Guarisco, si è recata in Regione Liguria per un incontro istituzionale con l’assessore Paolo Ripamonti, il presidente dell’Agenzia Regionale I.R.E. Stefano Baggio, accompagnato dal direttore amministrativo Marco Segni e dall’Arch. Teodora Buzzanca.

I.R.E., Infrastrutture, Recupero Edilizio, Energia, fa parte del Gruppo FILSE ed è società in house di Regione Liguria interamente a partecipazione pubblica. Obiettivo dell’incontro era porre le basi per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra I.R.E. e il Comune di Borghetto Santo Spirito per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica.

Il Comune di Borghetto Santo Spirito ha già individuato un’area di proprietà con tutte le caratteristiche idonee per poter accogliere la piccola edificazione con finalità sociali, oltre ad aver inserito una previsione in tal senso nel Puc di prossima approvazione e dispone, accantonate a bilancio, delle risorse economiche necessarie per finanziare fin da subito la progettazione dell’intervento.

“Il progetto – dichiara il sindaco Giancarlo Canepa – mira a dare risposte concrete alle situazioni di emergenza abitativa e, soprattutto, a superare definitivamente la presenza sul territorio dei moduli abitativi provvisori, posizionati anni fa dall’amministrazione comunale precedente, al fine di garantire una dimora stabile e dignitosa alle persone in difficoltà”.

“Ringrazio l’assessore Ripamonti e il presidente di I.R.E. Baggio, per l’attenzione e la disponibilità dimostrate. L’incontro è stato utile per porre le basi per un positivo proseguo. Nei primi giorni di maggio ci sarà un sopralluogo tecnico sul possibile sito di atterraggio dei volumi al fine di poter esperire alcune verifiche preliminari”.

“Con tutta la Giunta continueremo a lavorare con determinazione per portare avanti questo importante progetto sociale atteso ormai da molti anni a Borghetto” concludono il sindaco Canepa e l’assessore D’Ascenzo.