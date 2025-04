Borghetto, fine corsi Unitre: il 16 aprile cerimonia di conclusione dell’anno accademico

Borghetto Santo Spirito. Mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 15.30 si concluderà l’anno accademico 2024/2025 dell’Unitre di Borghetto S. Spirito, suggellato da una piccola cerimonia che si terrà nella sala conferenze di Palazzo E. Pietracaprina.

Dopo il doveroso ringraziamento dell’Amministrazione agli insegnanti, che operano volontariamente per il sostegno delle attività dell’Unitre, e al Direttivo dell’Unitre di Albenga, con cui la sezione di Borghetto S. Spirito è convenzionata, si svolgerà l’esposizione dei lavori del laboratorio di pittura tenuto dalla Sig.ra Cetty Bellomo, che, con passione, trasmette amore e competenza per l’Arte agli iscritti.

L’Amministrazione Comunale ringrazia per la grande disponibilità e dedizione tutti i Docenti che hanno condiviso il proprio sapere con gli studenti Unitre: Graziella Frasca Gallo, Samantha Noli, Rosanna Mapelli, Maria Bambina Scola, Mario Malacarne, Paola Richero, Marta Amodeo, Riccardo Menicanti, Jafari Shohreh, Vito Pace, Alessandra Angelucci, Marco Rostirolla, Cetty Bellomo, Alessia Cepollina, Marilena Marinelli, Andrea Milazzo, Nicola Petrecca, Vito Tagliente e i numerosi conferenzieri che hanno permesso lo svolgimento di molti incontri aperti alla cittadinanza.“L’anno accademico che si sta per concludere ha confermato l’impegno, la dedizione e la passione da parte del corpo Docenti, che ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale della nostra comunità. I 15 corsi, 9 incontri aperti al pubblico non solo hanno arricchito il bagaglio formativo dei partecipanti, ma hanno anche reso la nostra città un luogo di apprendimento e condivisione.”

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca Civica, presso il Palazzo E. Pietracaprina, sede del Centro Sistema Bibliotecario Val Varatella. Telefono: 0182 973016 – Email: biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it.