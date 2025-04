Bomber, campioni olimpici e paralimpici: asta davvero “stellare” su Memorabid per la Gigi Ghirotti

È la settimana degli attaccanti, o dei centrocampisti con il fiuto del gol. E di tante stelle che sono state protagoniste alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024. Settimana speciale per l’asta delle Stelle nello Sport su www.memorabid.com/stellenellosport con l’intero ricavato devoluto alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS.

In campo, per il prof. Henriquet e la sua squadra scende la Nazionale italiana di Calcio con Mateo Retegui, la cui maglia ufficiale (autografata) è stata donata dalla FIGC. Ventitrè gol e il titolo provvisorio di capocannoniere, reti pesanti per il cammino dell’Atalanta verso l’ennesima qualificazione alla Champions League esattamente un anno dopo aver assaggiato la serie A con il Genoa.

Genoa, Sampdoria e Spezia mettono a disposizione Andrea Pinamonti, Massimo Coda e Luca Vignali. Tre giocatori determinanti per i rispettivi obiettivi delle tre squadre. Il primo per il raggiungimento di una anticipata salvezza, i blucerchiati e bianconeri in lotta rispettivamente per mantenere la permanenza in B e per la promozione in A.

Un’Asta da mille e una notte, con ori olimpici e paralimpici. Simone Barlaam, quattro ori alle Paralimpiadi e diciannove titoli mondiali, è pronto a nuotare per la Fondazione Ghirotti ETS. Il Centro Sportivo Carabinieri mette a disposizione la maglia di Elisa Di Francisca, pluricampionessa olimpica di fioretto prossima all’inserimento nella Walk of Fame del Coni con la sua mattonella collocata tra Viale delle Olimpiadi e lo stadio Olimpico, al Foro Italico di Roma. Una chicca per gli amanti del Rugby: la maglia di Italia-Irlanda del Sei Nazioni, autografata da tutti i giocatori della Nazionale.

La grande Ginnastica, le magnifiche Gemelle: grazie a Laila Boldini, la loro prima e “storica” Presidente alla SG Andrea Doria, il pubblico potrà aggiudicarsi la felpa personalizzata di Asia e Alice D’Amato, realizzata ad hoc per Stelle nello Sport. Attenzione alla Pallavolo con il doppio cimelio donato da Decathlon, ovvero la maglia ufficiale e la scarpa Kipsta della pallavolista Alessia Orro, stella del Vero Volley e della Nazionale di Julio Velasco, oro a Parigi.

Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, Stelle nello Sport prosegue nella promozione dello sport e dei suoi valori tra i giovani, facendo rete e sostenendo la Fondazione Gigi Ghirotti che assiste malati nel fine vita a domicilio e in hospice. Sono più di 1000 i cimeli raccolti negli anni e oltre 520.000 euro i fondi donati alla Gigi Ghirotti. Un impegno quotidiano al fianco di Federazioni e Associazioni sportive, Scuole ed Istituzioni, portato avanti con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova e Fondazione Carige, il patrocinio di Sport e Salute, Coni, CIP, USR Liguria, Università di Genova, USSI, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria e Ac Spezia, le sinergie istituzionali con Porto Antico e Camera di Commercio di Genova.

Clicca sulla piattaforma www.memorabid.com/stellenellosport per accedere alle Aste di Stelle nello Sport. Tanti campioni dello sport italiano “giocano” per aiutare la Gigi Ghirotti.