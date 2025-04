Bolkestein, il sindaco Berlangieri: “Finale pronta a partire con le aste, ma attendiamo il decreto indennizzi”

Finale Ligure. “Come amministrazione comunale abbiamo fatto un atto di indirizzo relativo alla scadenza indicata dal governo per settembre 2027. Un provvedimento per stabilizzare le concessioni demaniali marittime, ora attendiamo il decreto indennizzi da parte del Ministero delle Infrastrutture per avere un quadro normativo completo e procedere con le gare ad evidenza pubblica”.

Lo ha detto il sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri, intervenuto sul tema della Bolkestein durante l’incontro “Finale 365” a Milano, nei giorni della Design Week.

E nell’offerta turistica di Finale Ligure gli stabilimenti balneari, naturalmente, giocano un ruolo chiave: “Abbiamo visionato e analizzato la norma e svolto un censimento delle spiagge e delle relative concessioni in essere – ha aggiunto il primo cittadino finalese -. Il capitolo indennizzi è essenziale e propedeutico alle aste medesime in caso di un passaggio di consegne tra concessionari”.

“Noi eravamo pronti a sviluppare le procedure prima della legge di fine anno sulla nuova scadenza, ora siamo, appunto, in attesa”.

Tra gli aspetti centrali per le gare quello di essere in regola con il PUD (Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime), ovvero il documento che disciplina l’uso delle spiagge e delle aree demaniali marittime in un Comune. “Da questo punto di vista Finale Ligure è a posto ed è quindi pronta a partire con le aste non appena saranno attuativi gli indennizzi”.

“L’obiettivo è sempre quello di mantenere alto il livello di servizio e di accoglienza delle nostre strutture balneari” ha concluso Berlangieri.

Secondo i dati della Regione, sul totale dei 63 comuni costieri liguri sono 21 (un terzo) quelli che non rispettano la percentuale minima del 40%. E proprio a livello regionale è già stata varata una proroga sulla sospensione, proprio fino al 30 dicembre 2027, dell’obbligo per i Comuni liguri di avere una percentuale minima di spiagge libere e libere attrezzate pari al 40% del fronte mare totale.