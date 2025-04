Boissano Spring: vento, pioggia e presenze record con notevoli risultati

Boissano. Parte malissimo questa edizione di “Boissano Spring”… Un afflusso record con 1.500 atleti gara. Si parte con la sessione di gare/gioco riservata ai giovanissimi della categoria esordienti ed i quasi cento bimbi si cimentano nelle tre prove previste e riescono a concludere positivamente le proprie attività.

Poi però il meteo si evolve ed è decisamente inclemente: forte vento da nord e pioggia, l’impossibilità di effettuare le gare di lancio del martello uomini e donne e la necessità di annullare anche il salto con l’asta femminile.

Previsioni a peggiorare e incertezza manifesta se proseguire nonostante tutto o (ma come si fa con il campo praticamente invaso da atleti e tecnici???) tirare giù la serranda e dare appuntamento a giorni migliori.

Ma si pensa positivo, la pioggia si arresta, il vento diminuisce … e allora via con tantissimi protagonisti che con entusiasmo di mettono in gioco e, in alcuni casi, riescono a concretizzare anche tempi e misure considerevoli.

Molta Liguria nei risultati top, un buon segnale per il Presidente regionale Fidal Carlo Rosiello presente sul campo unitamente a numerosi consiglieri federali.

Partiamo dal femminile per sottolineare in ambito assoluto la notevole prova di Elena Irbetti (Atletica Spezia Duferco), impostasi sui 300 piani in 39.49, miglior prestazione junior e seconda assoluta all time in Liguria. Molto bene in questa gara anche Anna Crovetto (Atletica Arcobaleno), seconda in 39.59 (nuovo record provinciale e 3° all time assoluta in regione) e Camilla Rebora (terz in 39.78). Bene anche la neo Arcobaleno Giulia Aiello, 4° crono di giornata in 40.59.

Anche i 150 sono risultati molto interessanti, con affermazione di Camilla Rebora in 18.99 su Anna Crovetto, argento in 19.10.

Sui 1000 metri bella prova in solitaria per la portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua San Bernardo che ha chiuso in un interessante 3.03.18.

Bene nel salto in lungo la vincitrice Matilde Brozzo (Atletica Spezia Duferco), vittoriosa con la miglior misura di 5.37.

Anche tra gli uomini risultato di spicco sui 300 piani. Lo junior portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona Federico Vaccari vince i 300 in un tempo di eccellenza, 34.91, prevalendo si soli 6 centesimi sullo spezzino Giovanni Traverso (34.95).

Sui 150 rinuncia alla competizione Janko Lattarulo e ne approfitta lo sprinter savonese Luca Biancardi che realizza un buon 16.47, aggiudicandosi la prova con discreto margine sullo Junior Gabriele Fereidouni (Cus Genova), 16.96 all’arrivo.

Bella gara sui 1000 metri con Gabriele Ferrara (Atletica 2000 Sanremo) che fa gara tutta di testa dal primo all’ultimo metro e si aggiudica la gara in 2.26.66, che significa anche miglior crono all time allievi nell’ambito regionale. Alle sue spalle buoni riscontri anche per gli Arcobaleni Tommaso Arena (2.29.69, 2°) e Gabriele Bargi (2.31.57 per il bronzo).

Nel salto con l’asta, a dispetto del meteo, il piemontese Pietro Cocorullo sale sino al nuovo primato personale di m. 4.50.

Bene nell’alto l’allievo savonese Danilo Veirana (in forza al Cus Genova), al nuovo primato personale di m. 1.88.

Buona spallata nel disco per l’atteso Andrea Fassina (Team A Lombardia) con un valido 51,33.

Il martellista Lorenzo Puliserti (Fratellanza Modena), impossibilitato ad esibirsi nel “suo” martello si aggiudica il getto del peso con m. 13.37.

Nutritissima, come si diceva, la partecipazione, con oltre 1000 atleti confermati, con alcuni Team “consolidati” quali Atletica Rivoli, Cus Battaglio Torino, Atletica Don Bosco Universale ed Atletica Mondovì presenti in largo numero.

Anche in ambito giovanile risultati estremamente interessanti, a partire dalla doppietta realizzata dalla giovanissima (1° anno di categoria) cadetta Valentina Faga (Cus Genova) su 80 e 300 (10.66 e 42.55 i crono). Buone prove sugli 80 piani cadetti per Filippo Rodrigo (CUS Ge), che ha prevalso sul promettente varazzino Stefano Canepa: crono ottimi considerati i quasi 2 metri di vento contrario: 9.85 e 9.99.

Ottimo (sempre tra i cadetti) il 300 di Flavio Angelini (Atletica Levante), corso in 37.80.

Piena soddisfazione per gli organizzatori, guidati dall’Atletica Arcobaleno Savona e dall’Atletica Boissano Team. Importante il supporto del Comitato Regionale Ligure e del GGG Liguria, oltre che della PA Croce di Malta Boissano e dell’Associazione Cronometristi Genova. L’evento, patrocinato dal Comune di Boissano e dai Comuni sottoscrittori dell’accordo di gestione, è stato realizzato anche grazie al contributo della Fondazione Agostino De Mari.

Il podio dei 150 maschili

Il podio dei 600 metri Ragazze

Federico Vaccari