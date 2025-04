Biker infortunato sulle alture di Orco Feglino: soccorsi mobilitati, sul posto anche l’elisoccorso Grifo

Orco Feglino. Infortunio per un biker nella giornata odierna (6 aprile). È successo pochi minuti prima di mezzogiorno, sulle alture alle spalle di Orco Feglino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme al soccorso alpino e ai militi della croce bianca di Finale.

La zona impervia, però, ha reso difficoltose le operazioni ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Grifo.

Per fortuna, i traumi riportati dal biker non sono risultati gravi ed è stato disposto il trasporto, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.