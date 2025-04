“Basta pale eoliche”, prosegue la protesta ad Altare e Mallare

Altare-Mallare. Proseguono le iniziative per dire no all’insediamento di nuovi parchi eolici. Ieri mattina (6 aprile) un centinaio di persone ha partecipato alla passeggiata di protesta “Basta pale”, contraria anche al progetto di stazione elettrica in località Acque. Da piazza del Carretto il nutrito gruppo ha raggiunto la colla di San Giacomo, una delle alture suggestive della Valbormida.

Non solo mallaresi ma anche il comitato Bric Surite, nato ad Altare, presente alla camminata e sono già in calendario nuovi appuntamenti volti alla sensibilizzazione delle comunità.

“Contro ogni progetto di pale eoliche sul territorio di Altare abbiamo pensato di organizzare il merendino 2025 sui prati dell’altipiano del Tecchio – Baize – Ciappe come un’occasione per riprendere l’abitudine a vivere e frequentare spesso il nostro magnifico territorio collinare”, scrivono dal Comitato. “Quello che, senza una ferma e determinata opposizione di tutti noi, presto ci verrà portato via per sempre da due folli progetti eolici che devasteranno tutto. Godiamoci perciò ancora una volta, con una scampagnata tutti insieme, il nostro piccolo lembo di territorio incontaminato, così come lo hanno conosciuto i nostri genitori ed i nostri nonni. Presto potrebbe essere spazzato via dai nostri sguardi e dalla nostra identità di altaresi, così come è già accaduto a Mallare (e ieri abbiamo potuto toccarlo con mano) e in molti altri comuni della Valle. Sarà il più classico dei merendini: ciascuno si porterà qualcosa da mangiare, qualcosa da condividere con gli altri, un bel plaid colorato (mi raccomando, è importante e poi scopriremo perché!). Noi metteremo a disposizione giochi, divertimento per tutti e due griglie elettriche per fare un po’ di carne alla brace. Ci piacerebbe che tanti genitori spiegassero ai loro ragazzi che cosa sta succedendo ad Altare e in tanti paesi a noi vicini e quanto queste semplici abitudini, come una scampagnata nel silenzio e nella natura, siano messe a rischio da scelte folli, inerzia e complicità a vari livelli”.

L’appuntamento è quindi per il 21 aprile, con ritrovo alle ore 11 in località Baize. Per informazioni è possibile contattare Costantino (3926540972), Elvira (3923422689) o Irene (3283237570). In caso di maltempo la giornata si svolgerà il primo maggio.