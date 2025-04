Basket Integrato Overlimits: partita Finale-Albenga e per i ragazzi allenamento con Paolo De Ros del Derthona Basket di Serie A

Finale Ligure. Lunedì 7 aprile, al Palasport Alessia Berruti di Finale Ligure la Sezione Pallacanestro della Polisportiva del Finale ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione A Cielo Aperto di Finale Ligure e l’A.S.D. ABIA Albenga, una piccola giornata di festa, per celebrare il progetto inclusivo di Basket Integrato.

Alle ore 16.00, numerosi ragazzi con disabilità, di cui molti del gruppo dell’Associazione A Cielo Aperto, che si allenano a Finale, hanno disputato una partita di Basket Integrato Overlimits contro l’ABIA Albenga Basket, fondata dall’allenatore Massimo Sabatino.

“Quasi 30 ragazzi con disabilità si sono divertiti a giocare a Basket in una giornata all’insegna dello sport, della gioia e della condivisione” ci dice Roberto Fontana, allenatore della Polisportiva del Finale che tiene il corso per i ragazzi di Finale ogni venerdì al Palasport Berruti.

Prosegue Fontana: “Come Polisportiva del Finale, con la Sezione Basket, siamo affiliati al Derthona Basket, squadra di Serie A, In questa giornata abbiamo avuto il piacere di ospitare il responsabile Paolo De Ros, che, al termine delle attività ha donato magliette del Derthona a tutti i partecipanti”. Paolo De Ros, inoltre, ha condotto poi un allenamento per gli atleti delle squadre Under 13 e Under 15 della Polisportiva del Finale. E anche per questo rivolgiamo un ringraziamento particolare a lui ed al Derthona Basket, per averci regalato emozioni vere e per aver dimostrato che lo sport è davvero per tutti.

È fantastico vedere, partecipare ed organizzare eventi che promuovono l’inclusione e l’accessibilità nel mondo dello sport: l’incontro tra Derthona Basket e gli atleti del Basket Integrato di Finale Ligure e Albenga, ha dimostrato proprio questo e sicuramente si è svolto in un’atmosfera di unità e di scambio.

È sempre importante sottolineare l’importanza dello sport come strumento per abbattere barriere e favorire l’inclusione sociale.

Invece, per quanto riguarda i nostri atleti Under 13 e Under 15, partecipando a una sessione di allenamento casalinga con Paolo De Ros, hanno vissuto un momento di crescita importante, reso possibile grazie al progetto OPEN del Derthona Basket, che continua a promuovere sinergie e collaborazioni preziose nel mondo dello sport giovanile.

Infine, ci teniamo a ricordare che, promotrice di queste nobili iniziative, è stata anche Samuela Vinai, ex Presidente della Sezione Pallacanestro della Polisportiva del Finale, venuta tristemente a mancare qualche settimana fa. Siamo lieti di riuscire a concretizzare una delle iniziative che intendeva sostenere.

Un ringraziamento speciale, infine, va a tutti i partecipanti a questa giornata. Le attività del progetto Basket Integrato Overlimits, continuano gratuitamente ogni giovedì ad Albenga e ogni venerdì a Finale, presso il Palasport Alessia Berruti.