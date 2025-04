Baseball, si riscatta la Cairese: netto successo sulle Aquile di Finale

Cairo Montenotte. Esordio casalingo agevole per la Cairese in Serie C, contro la giovane formazione delle Aquile di Finale.

La gara, anticipata saggiamente a sabato per ragioni meteorologiche, è stata a senso unico ed ha permesso allo staff tecnico di far ruotare tutti gli atleti a disposizione. Molto bene Castagneto sul monte, che con 13 strike out ha annientato le mazze avversarie, molto bene anche Gabbani al suo esordio sul monte come rilievo impegnato a completare il lavoro come closer; Mascarino impeccabile dietro al piatto, Berretta e Bussetti si sono avvicendati in prima base, mentre in campo esterno si sono alternati De Bon, Ferruccio, Leoncini, Bonifacino. Sechi e Baccino hanno dato il loro contributo come battitori designati e per finire a difendere il campo interno ovvero il diamante Franchelli, Garra, Bloise, De Los Santos e Marenco.

Vittoria tranquilla contro una formazione giovanissima all’esordio nel campionato di Serie C; dopo la pausa festiva ancora una gara casalinga per la Cairese che incontrerà domenica 27 aprile la squadra di Castellamonte Canavese.

La Cairese Under 12 esordisce con un buon pareggio nel primo concentramento di campionato, giocato sul campo di Sanremo e che vedeva come avversarie gli Albisole Cubs ed il Sanremo Baseball Club.

Dopo un inizio un po’ spaesati i ragazzi di Bellino sono andati in crescendo, ben coordinati in difesa dai “veterani” ed aggressivi in attacco soprattutto grazie alle battute valide dei più piccoli, Nicola Baccino, Nicolò Barricella, Lorenzo Quattrocchi e Augusto Nicoletti.

Più difficile il secondo incontro contro la formazione di casa sicuramente più aggressiva e a suo agio in battuta. I Sanremesi hanno da subito messo sotto pressione i biancorossi che, nonostante qualche buona individualità, non hanno trovato la serenità di reagire.

Da citare il primo doppio gioco della stagione e la bella presa al volo in corsa di Nicolò Veglia.

Molto positivo il commento del manager Stefano Bellino che sottolinea come, “nonostante le pochissime occasioni avute per allenarsi sul campo, tutti i giocatori hanno dimostrato grinta e al di là dei risultati, una crescita evidente anche durante la giornata stessa”.

Chiude Bellino: “Giocare e confrontarsi con gli avversari è fondamentale per imparare le dinamiche di gioco, su cui siamo in continuo miglioramento, ma anche per imparare a gestire le emozioni e le pressioni che solo la partita può dare”. Prossimo impegno sabato 10 maggio a Finale Ligure.

Gabbani, esordio sul monte di lancio in Serie C

Il tecnico Bellini a fine giornata con l’Under 12

Post partita con il Sanremo