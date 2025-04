Baia Alassio, la freddezza glaciale di Di Mari mantiene vivo il sogno promozione: “Siamo stati grandi”

Albenga. Una grande responsabilità quella che si è preso Andrea Di Mari nella partita di ieri contro la San Filippo Neri Yepp. Dopo il primo rigore realizzato e il pareggio dei giallorossi con Carparelli, l’attaccante alassino si è presentato nuovamente dagli undici metri ma questa volta praticamente al novantesimo.

Un pallone molto pesante tra i suoi piedi, calciato senza pensieri con una freddezza glaciale: Di Mari ha deciso la tesissima partita all’Annibale Riva, la Baia Alassio vince 2-1 e ora attende l’Ospedaletti. Una vittoria che dà la sicurezza di poter disputare lo spareggio promozione o di festeggiare in caso di un passo falso degli Orange, che però all’ultima giornata saranno impegnati contro l’Imperiese. Una gara che appare decisamente alla portata ma nel calcio nulla è scontato.

Di Mari, intanto, elogia la forza del gruppo squadra che nell’arco della stagione ha dimostrato di avere le energie mentali e fisiche per rimontare e rimettersi avanti all’avversario. Ora ai gialloneri non resta che attendere domenica prossima per sapere cosa riserverà il futuro per la propria corsa alla Promozione.