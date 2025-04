Autostrade, in Liguria maxi tregua dai cantieri per le feste: 18 giorni di stop sull’A10

Liguria. Pioggia o non pioggia si apre per la Liguria un periodo di stress test per strade e autostrade, tra festività pasquali e ponti primaverili. E’ per questo che grazie a un accordo tra le concessionarie autostradali e la Regione è stato predisposto un piano di interruzione dei cantieri che, solitamente, provocano lunghe code sulla rete e che, con i flussi di esodo e controesodo vacanziero, rischierebbero di paralizzarla.

Ecco quindi che da oggi, mercoledì 16 aprile, e fino al 6 maggio, scatta una maxi tregua dai cantieri autostradali su tutte le tratte di A10, A6, A26, A7, A12 e A15.

A10, A12 e A26: Aspi fa scattare la tregua

Da mercoledì 16 aprile sulle tratte di competenza di Autostrade per l’Italia è previsto lo stop a tutte le lavorazioni con la garanzia di almeno due corsie per senso di marcia (sulla A10 e sulla A26). Questo tenendo conto anche dell’afflusso di visitatori a Genova in occasione di Euroflora, al via il 24 aprile.

Sulla A12 sarà definitivamente rimosso lo scambio di carreggiata permanente tra Lavagna e Sestri Levante (gallerie Santa Giulia, Sant’Anna, Del Fico, San Bernardo e viadotto Valle Ragone). Con la ripresa dei cantieri da martedì 6 maggio, Aspi assicura inoltre lo stop dei cantieri tutti i fine settimana – dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina – con un ulteriore fase di smontaggio dal 29 maggio al 3 giugno.

Fino al 17 maggio fa eccezione il solo cantiere tra Recco e Genova Nervi, che resterà attivo anche nei fine settimana, ma con un dispositivo per garantire due corsie nella direzione prevalente di traffico.

Sempre alla ripresa del 6 maggio, però, previste riduzioni di corsia infrasettimanali soprattutto in A12 (tra Chiavari e Rapallo in entrambe le direzioni, tra Recco e Genova Nervi verso Genova, tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno fino al 30 giugno) e in A7 (tra Bolzaneto e Busalla).

Ulteriore stop ai cantieri dal 29 maggio al 3 giugno per la festività del 2 giugno e relativo ponte, garantite su tutte le tratte almeno due corsie per senso di marcia.

Sulla A10 tra Savona e Ventimiglia 18 giorni di stop dai cantieri

Per quanto riguarda la A10 Savona – Ventimiglia, gestita da Concessioni del Tirreno dalle 14 di oggi, 16 aprile, alle 22 di domenica 4 maggio eliminerà tutte le strettoie a una corrente veicolare. eliminato per 18 giorni anche il cantiere tra Pietra Ligure e Finale Ligure che provoca ogni sabato e domenica chilometri di code.

Estremo levante, sulla A12 tra Sestri e La Spezia

Analoga misura verrà attuata anche sulla A12 Sestri Levante – Livorno, nella tratta di competenza di CdT, dove sarà aperta a due correnti veicolari da giovedì 17 aprile, seppur in configurazione non definitiva, la rampa di interconnessione tra la A15 Parma – La Spezia e la A12 Sestri Levante – Livorno in direzione Livorno.

Sulla A6 occhio alle chiusure notturne

Sulla A6 Torino – Savona, Autostrada dei Fiori da questo fine settimana riattiverà il sistema che consente nei periodi di maggior traffico la gestione dinamica delle corsie, vale a dire due correnti veicolari nella direzione di traffico prevalente in corrispondenza del viadotto Cento tra gli svincoli di Mondovì e Niella Tanaro. La gestione dinamica delle corsie sarà poi adottata dalle 14 del 16 aprile in tutti i fine settimana primaverili/estivi anche ai cantieri ubicati nella tratta tra Altare e Savona. Attenzione però a questa notte: sono previste ancora chiusure tra Altare e Savona.

Quali sono le autostrade in Liguria: tratte e concessionari

Autostrada A6 Torino – Savona (in Liguria da Millesimo a Savona), gestita da Autostrada dei Fiori;

Autostrada A7 Milano – Genova (in Liguria da Isola del Cantone a Genova), gestita da ASPI nel tratto ligure;

A10 Genova – Ventimiglia (interamente in Liguria), gestita da ASPI da Genova a Savona e da Concessioni del Tirreno da Savona a Ventimiglia;

Autostrada A12 Genova – Roma (in Liguria da Genova a Sarzana), gestita nel tratto ligure da ASPI da Genova a Sestri Levante e da SALT da Sestri Levante a Sarzana;

A15 Parma – La Spezia (in Liguria dalla diramazione Santo Stefano di Magra a La Spezia), gestita da SALT;

Autostrada A26 Genova – Gravellona Toce (in Liguria da Genova a Masone), gestita da ASPI.