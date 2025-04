Auto si cappotta sull’Aurelia ad Albenga, grave il conducente del mezzo

Albenga. Auto si cappotta lungo la via Aurelia ad Albenga, grave un settantenne. E’ accaduto intorno alle 13.30 quando, per cause in via di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

Sul posto i militi di Pietra soccorso, i sanitari del 118, gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco e il ferito è stato trasportato all’ospedale Santa Corona in codice rosso.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti con l’APS (Autopompa Serbatoio) e il modulo specificamente attrezzato per la gestione degli incidenti stradali. La scena si è presentata subito complessa: il mezzo era in equilibrio precario e al suo interno si trovava il conducente, ferito.

Dopo aver messo in sicurezza l’area e stabilizzato l’autovettura per evitare ulteriori movimenti pericolosi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti direttamente per il soccorso dell’occupante, applicando le manovre TPSS (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario), parte delle competenze tecniche del Corpo Nazionale.

Il ferito è stato estratto con attenzione, immobilizzato in modo adeguato e affidato tempestivamente alle cure del personale sanitario del 118, che ha provveduto al trasporto in ospedale. L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza definitiva del veicolo e della sede stradale.