Auto sbanda e va a sbattere contro un muro: quattro giovani calciatori della Cairese coinvolti in un incidente stradale

Cairo Montenotte. Quattro giovani calciatori della Cairese e il genitore di due di loro (al volante dell’auto) sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, sulla statale 30, nella zona di Acqui Terme.

I giovani calciatori, tutti di circa 11/12 anni, avevano partecipato con la loro squadra ad un torneo allo stadio Piola e in seguito avevano assistito alla partita di Lega Pro tra Novara e Trento, svoltasi in serata. Poi i ragazzi ed i loro accompagnatori avevano preso la via di casa.

Secondo quanto ricostruito, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo andando a sbattere contro un muro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i soccorritori.

Per fortuna non si segnalano feriti gravi: solo il conducente del mezzo avrebbe riportato un trauma ad una gamba; uno dei ragazzi, invece, avrebbe sbattuto la testa riportando qualche ferita al volto che forse richiederà un piccolo intervento chirurgico.