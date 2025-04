Aumenti in bolletta Tari, l’assessore cairese Ghione: “Basta con le imposizioni di Arera”

Cairo Montenotte. Aumento delle bollette Tari, l’Assessore del Comune di Cairo Montenotte in quota Noi Moderati interviene con decisione sulla recente introduzione, da parte di ARERA, delle componenti perequative obbligatorie da inserire nella bolletta TARI di tutte le utenze, domestiche e non domestiche.

“Non posso che esprimere una netta contrarietà verso l’ennesima imposizione calata dall’alto a danno dei cittadini – dichiara Ghione – Dopo le componenti UR1 e UR2, istituite per finanziare la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare o generati da eventi calamitosi, oggi ci troviamo di fronte a una nuova voce di spesa (UR3) destinata a coprire il cosiddetto bonus sociale rifiuti, riconosciuto a famiglie in difficoltà economica, indipendentemente dal Comune di residenza. Un sistema che, nei fatti, scarica sulle utenze locali costi di natura nazionale, contraddicendo apertamente il principio del “chi inquina paga“.

La nuova componente UR3, quantificata in 6 euro per utenza, servirà ad alimentare un fondo nazionale per la copertura del bonus TARI in favore dei nuclei familiari con ISEE inferiore a 9.530 euro (elevato a 20 mila euro per famiglie numerose), anche nei Comuni che non avranno alcuna riduzione tariffaria.

“È doveroso distinguere – prosegue Ghione – tra le politiche sociali, che devono essere finanziate con strumenti fiscali generali, e le tariffe, che devono riflettere esclusivamente i costi del servizio sul territorio. I Comuni gestiscono con serietà il ciclo dei rifiuti e garantiscono equilibrio economico-finanziario nel PEF, ma non possiamo accettare che le bollette dei cittadini siano utilizzate per finanziare misure che nulla hanno a che vedere con il contesto locale”.

I Comuni sono chiamati ad approvare entro fine mese, in Consiglio Comunale, le tariffe TARI 2025, che nella maggioranza dei casi confermeranno il Piano Economico Finanziario del servizio. Tuttavia, l’introduzione delle nuove componenti imposte da ARERA – UR1, UR2 e ora UR3 – avranno un impatto inevitabile sull’importo finale dovuto dalle utenze.

“La sostenibilità delle scelte nazionali non può pesare sulle comunità locali – conclude Ghione – Serve un cambio di rotta che restituisca ai Comuni il potere di decidere in base alle reali esigenze dei propri cittadini. Credo sia giunto il momento di fermare questa deriva. Non possiamo più accettare che, ogni anno, nuove voci “perequative” si sommino silenziosamente alle bollette, senza alcuna possibilità per gli enti locali di scegliere o opporsi”.