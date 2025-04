Attraversamenti e traffico ad  Albissola Marina: il Comune pensa a “semafori intelligenti” e interpella Anas

Albisola Marina. Puntare sulla sicurezza e a un sistema viario che non abbia problemi. Si torna a parlare della questione traffico sull’Aurelia, ad Albissola Marina. Ridurre i rischi, tutelare la sicurezza dei pedoni e fluidificare il traffico. Da tempo questo è l’obiettivo della giunta di Albissola. Dove? Nel tratto di Aurelia dove sono presenti numerosi attraversamenti pedonali. Corso Bigliati, per capirci. Uno dei punti più trafficati della provincia.

Proprio per questo il Comune ha chiesto ad Anas l’autorizzazione per istituire dispositivi “intelligenti “ che regolino i flussi veicolari e dei pedoni di giorno e di notte nel tratto dove sono presenti più attraversamenti. Dal Prana, ai Pesci Vivi. “Quindi, per arrivare a raggiungere questo scopo abbiamo chiesto ad Anas di trovare soluzioni al fine di garantire la sicurezza dei pedoni e la fluidità del traffico. Un ragionamento da fare insieme – ha spiegato il sindaco Gianluca Nasuti che ha aggiunto – adesso siamo in attesa di una risposta da parte dell’Ente delle Strade”.

Poi il primo cittadino, molto attento alla questione, sulla quale è impegnato da moltissimo tempo per trovare una soluzione, precisa: “si tratta di un il progetto che si inserisce in un contesto globale e complesso per una zona dal traffico molto difficile per questo abbiamo deciso di pensare a un tipo di regolatore di traffico smart, intelligente in grado di aiutarci a risolvere questo annoso problema che ci sta molto a cuore“.