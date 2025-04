Atletica leggera, Giochi Sportivi Studenteschi: il “Mandela” di Celle e Varazze fa doppietta

Savona. Si è volta nei giorni scorsi a Savona, presso l’impianto intitolato a Giulio Ottolia in località Fontanassa, la fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi.

Nel comparto riservato ad alunne ed alunni delle Scuole Medie netta affermazione dell’Istituto Comprensivo “Nelson Mandela” di Celle-Varazze.

Tra i maschi impressionante lo score: otto vittorie nelle otto competizioni previste!

Gli 80 piani hanno visto il successo di Stefano Canepa, mentre sugli 80 Ostacoli si è imposto Giacomo Fiorito.

Sui 1000 metri vittoria allo sprint di Eneo Hysa. Salto in alto appannaggio di Luca Dodino (1,54 la sua misura), il lungo è andato a Leonardo Grimaldi (4.49 quale miglior salto). Nei lanci affermazione di Emanuele Rapallo nel peso (m. 9,40) e nel vortex per Daniele Grasso (m. 51,54 il suo miglior lancio).

Infine ottima anche la staffetta 4×100, schierata con Leonardo Grimaldi, Luca Dodino, Giacomo Fiorito e Stefano Canepa: 50.49 lo score all’arrivo!

In campo femminile tre vittorie: Annalisa Zunino che si è imposta sugli 80 piani in 11.63, Giorgia Carè che ha vinto il lungo con m. 4,10, la staffetta 4×100 (Anita Giusto-Greta Corso-Annalisa Zunino-Giorgia Carè) all’arrivo in un probante 56.62.

Argenti “pesanti” per Anita Giusto (80 ostacoli corsi in 16.92), Alice Bozzano (m. 7,14 nel peso) ed Irene La Torre (1000 metri corsi in 3.31.94).

Buon terzo posto nel vortex per Alessia Rossi, con la misura di 39,24.

Ai giovani studenti atleti ed alle insegnanti Rosella Valle e Adriana Gallazzi felicitazioni vivissime, come pure ai tecnici di Atletica Varazze e Centro Atletica Celle Ligure che hanno supportato i gruppi sportivi dell’Istituto, e… ora l’obiettivo è tentare la qualificazione alla fase nazionale della rassegna studentesca.

Non semplice il passaggio attraverso la fase regionale, la cui effettuazione è prevista presso il centro sportivo “Olmo/Ferro” di Celle Ligure il prossimo 29 aprile.

Ma chissà che il “fattore casa” non possa risultare determinante…

La 4×100 Cadetti