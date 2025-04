Asl2, al via il progetto per abbattere le liste d’attesa chirurgiche: ad Albenga si passerà da 9 a 40 interventi settimanali

Savona/Albenga/Cairo. Continua a tenere banco anche in Asl2 il tema legato alle liste d’attesa: non solo quelle per le visite, ma anche quelle legate alla chirurgia. E’ per questo motivo, anche in risposta a quanto chiesto da Regione Liguria per l’abbattimento, che la Asl2 sta portando avanti un progetto importante riguardo alle liste d’attesa chirurgiche che prevede un maggior coinvolgimento degli ospedali di Cairo Montenotte e Albenga, dove si passerà da 9 sedute a 40 (dal mese di giugno) settimanali.

“Stiamo cercando di potenziare e ridurre i tempi di attesa sull’attività chirurgica. Potenziamento che vede protagonisti i due ospedali più piccoli del territorio. A Cairo abbiamo già attivato delle sedute e vorremmo potenziare con ulteriori giornate. Per quanto riguarda Albenga vorremmo portare, dal mese di giugno, tutte e quattro le sale operatorie in attività. Per questo stiamo cercando di reperire anestetisti e infermieri per poter potenziare, il più possibile, l’attività di chirurgia ambulatoriale”, le parole del direttore generale, Michele Orlando.

“Abbiamo dei tempi di attesa buoni per quanto riguarda la parte oncologica ma dobbiamo migliorare tutta la parte di chirurgia minore o quella ambulatoriale“, aggiunge.

E se da una parte esiste il problema delle liste d’attesa legate all’attività chirurgica, dall’altra c’è anche quello legato alle nuove normative vigenti in materia di antincendio e antisismico. Come ammesso da Orlando, infatti, in Asl2 esistono problemi anche legati alla parte strutturale: “Uno degli aspetti peggiori della nostra Asl – spiega – perché i due grandi ospedali, Savona e Pietra Ligure, hanno delle grossissime carenze sotto questo punto di vista. Ma ci stiamo lavorando – aggiunge il direttore generale – abbiamo in programma ristrutturazioni e spostamenti di reparti che dobbiamo per forza fare, per adeguare il tutto (proprio in virtù delle nuove normative), come quello che riguarda il padiglione Negri, a Pietra Ligure”.

Esiste però l’altra faccia della medaglia, infatti uno dei fiori all’occhiello di Asl2 sono i tempi di attesa del pronto soccorso: “Rispetto ai vari codici di priorità che ci sono, conferma dati molti positivi sui tempi d’attesa e questo ci dà molto orgoglio”, conclude.