Asl2, a giugno il nuovo accordo integrativo regionale con i medici di famiglia. L’assessore Nicolò: “Ripopoleremo le aree interne”

Savona. “Coi medici di medicina generale c’è un’intesa molto buona e per questo ringrazio il dottor Andrea Carraro con il quale c’è un confronto settimanale proprio per costruire insieme l’accordo integrativo regionale che porterà (a giugno) a popolare le case di comunità da parte dei medici di medicina generale”. Ad affermarlo è l’assessore alla Sanità, Massimo Nicolò, a margine della conferenza che si è tenuta in provincia con i sindaci di Asl2.

Tra i tanti temi toccati ce ne è stato, appunto, uno che ha prevalso nella riflessione condivisa con gli amministratori locali: la carenza di medici di medicina generale, soprattutto nelle aree interne. Per questo l’accordo integrativo regionale, che è in dirittura d’arrivo, consentirà un’implementazione economica per stimolare i medici ad andare a coprire le aree interne e disagiate.

“Credo che occorra fare un ulteriore sforzo ma la strada è quella giusta”, conclude l’assessore.