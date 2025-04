“Artisti di Varazze in onore di Santa Caterina” in mostra nei negozi

Varazze. In occasione della festa patronale dal 27 aprile al 4 maggio le vetrine dei negozi che si affacciano sulle vie del centro cittadino, in particolare quelle lungo cui si snoda la processione votiva, ospiteranno la mostra collettiva diffusa “Artisti di Varazze in onore di Santa Caterina”, iniziativa proposta dal gruppo locale dell’Associazione Internazionale Caterinati in collaborazione con l’associazione Tre Borghi, che raduna i commercianti, e il Gruppo Artisti Varazzesi, cui aderiscono alcuni dei partecipanti.

“L’idea della nostra associazione nasce dalla volontà di condividere con la comunità varazzina la devozione verso la nostra patrona, cercando di cogliere ogni opportunità e collegamento con il territorio e consentire il coinvolgimento delle varie espressioni che lo animano – dichiarano i promotori – Non abbiamo posto dei limiti ma lasciato a ciascun artista la possibilità di comunicare il proprio sentimento attraverso opere a tema religioso o laico che esprimono messaggi di pace e rispetto del creato, come testimoniò Caterina da Siena durante la sua vita terrena”.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Jacopo da Varagine e Caterina da Siena tra devozione e cultura”. elaborato con il Centro Studi Jacopo da Varagine per il quarto centenario dell’elezione di Caterina da Siena e del beato Jacopo da Varagine a patroni (1625 – 2025). La stessa è patrocinata da Comune, Provincia di Savona, Regione Liguria e Diocesi di Savona-Noli.

Gli artisti che hanno aderito sono Stefano Armellin, Rosalba Bartolucci, Ennio Bianchi, Rosa Brocato, Nicoletta Burdisso, Corrado Cacciagurra, Demj Canepa, Giuseppina Cerruti, Alfio Doglio, Francesco Fazio, Maria Lina Filippi, Caterina Galleano, Floriana Galanzino, Giulia Ghigliazza, Sara Gioannini, Enrico Masala, Francesco Masala, Daniela Politi, Cinzia Ratto, Alessandro Sala, Gustavo Tiranti, Demy Vallerga, Chiarina Vernazza e Lina Zucconelli. Ad essi si aggiunge la cooperativa sociale Il Granello.

L’Associazione Internazionale Caterinati proporrà un altro appuntamento venerdì 6 giugno durante la decima edizione de “La lunga notte delle chiese”, evento nazionale a cui ha aderito candidando il Santuario Santissima Trinità, conosciuto anche come Chiesa Santa Caterina.