Area di crisi industriale complessa del savonese, l’assessore regionale: “I fondi rimarranno disponibili”

Savona. L’incremento delle risorse per l’Area di crisi industriale complessa del savonese tra i temi in discussione nella seduta odierna del Consiglio regionale.

Con una interrogazione una consigliera di maggioranza ha chiesto alla giunta di farsi parte attiva nei confronti del Governo, affinché le risorse non investite vengano utilizzate per l’Area di Crisi Complessa di Savona.

Nell’interrogazione si ricorda l’Accordo di programma per la riqualificazione dell’area di crisi industriale complessa di Savona del 2018 prevedeva la dotazione statale di 20 milioni di euro e la dotazione regionale pari di euro 20,7 milioni di euro.

L’assessore alle aree di crisi complessa ha assicurato l’impegno della Giunta presso il Governo affinché questi fondi rimangano nella disponibilità della Liguria.

L’obiettivo, è stato ribadito nella risposta in Consiglio, è la realizzazione di nuovi impianti e siti produttivi, ribandendo le iniziative messe in atto dalla Regione per attrarre le imprese e creare le relative opportunità occupazionali.