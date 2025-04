Arboscello (PD): “Esenzione dei pedaggi dal casello di Spotorno a quello di Finale in entrambi i sensi di marcia”

Finale Ligure. “Prevedere l’esenzione dei pedaggi dal casello di Spotorno a quello di Finale in entrambi i sensi di marcia. I cittadini non possono pagare le conseguenze dell’ennesima frana sull’Aurelia che blocca la strada”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo l’ennesima frana sull’Aurelia all’altezza di Finale Ligure.

“L’ennesima chiusura dell’Aurelia a Finale ligure a causa di una frana isola diverse famiglie e costringe i cittadini a percorsi alternativi che impongono il passaggio dall’autostrada. Un ulteriore disagio che non possono essere i liguri a pagare. Per cui prendiamo atto della rimozione dei cantieri autostradali, che diminuiranno le criticità durante le festività pasquali, ma bisogna prevedere l’esenzione dei pedaggi dal casello di Spotorno a quello di Finale Ligure, in entrambi i sensi di marcia, finché non sarà ripristinata la viabilità ordinaria”.

“Non possono essere i cittadini, che si muovono quotidianamente su quel tratto di strada per necessità, a dover pagare la mancanza di percorsi alternativi a causa di smottamenti che interessano periodicamente l’Aurelia. Presenterò un ordine del giorno per chiedere alla giunta di intervenire e accogliere questa richiesta”.