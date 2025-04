Appello per aiutare Fendi, cagnolina malata e bisognosa di cure: ecco come contribuire

Albenga. L’associazione Nova Kronos lancia un appello a favore di Fendi, cagnolina di tre anni (in regola con microchip e vaccinazioni) bisognosa di cure.

“È stata data via dalla famiglia con cui viveva per motivazioni ‘interne’ che a noi come associazione poco ci interessano – spiegano i volontari – Al momento se ne sta prendendo cura una persona senza fissa dimora che con altruismo e bontà d’animo la cura e la sfama, ma purtroppo non può sostenere le ingenti spese mediche perché Fendi ha la leishmaniosi. Saranno necessarie oltre 16 confezioni di fiale di glucantime, oltre a siringhe, disinfettante e integratori”.

“Da quando ne siamo a conoscenza, noi di Nova Kronos ,con la collaborazione di alcuni volontari stiamo provvedendo all’onere del medicinali. Oggi ci rivolgiamo ai cittadini di Alassio, Albenga e zone limitrofe chiedendo loro di aiutarci a sostenere le spese o di acquistare di persona qualche confezione del farmaco”.

E’ possibile contattare l’associazione inviando una mail a novakronos2023@gmail.com.