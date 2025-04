Anief Liguria: “L’autonomia scolastica al centro della gestione del calendario”

Liguria. Nel corso della seduta del CRIF del 4 aprile 2025, Anief Liguria ha presentato una proposta relativa alla gestione del calendario scolastico 2025/2026, con particolare riferimento alla possibilità per le scuole di anticipare l’inizio delle lezioni al fine di pianificare eventuali pause didattiche o “ponti”.

Il prossimo calendario scolastico, al netto di festività e domeniche, prevede infatti un solo ponte, quello del 1^ giugno: “L’assessorato regionale ha respinto la proposta di Anief Liguria, sostenendo che le decisioni in merito all’adattamento del calendario scolastico non rientrano tra le competenze dirette della Regione Liguria, ma spettano (come da tempo affermato anche da Anief) all’autonomia delle singole istituzioni scolastiche”.

La presidente di Anief Liguria, Maria Guarino, ha evidenziato come “pur prendendo atto della posizione della Regione, la possibilità di deliberare eventuali modifiche rimanga saldamente nelle mani degli organi collegiali, nel pieno esercizio delle prerogative garantite dall’autonomia scolastica. Interpellato sul tema, l’Ufficio Scolastico Regionale ha ribadito che eventuali sospensioni delle attività didattiche dovranno essere compensate da giornate di recupero, come per esempio al sabato, al fine di garantire il rispetto dei 206 giorni di lezione previsti dal calendario regionale”.

“La nostra proposta (già avanzata lo scorso anno, quando ottenemmo il ritiro della nota sulla DAD in caso di allerta meteo) intendeva rafforzare la consapevolezza e la possibilità di esercitare appieno l’autonomia scolastica nella gestione del tempo scuola. Famiglie, studenti e personale hanno bisogno di strumenti di flessibilità organizzativa: è il momento di affrontare il tema negli organi collegiali, coinvolgendo anche le Rsu”, ha dichiarato la presidente Guarino.

Anief Liguria conferma il proprio impegno “a sostegno di tutte le iniziative che favoriscano la piena attuazione dell’autonomia scolastica, quale strumento essenziale per la qualità dell’offerta formativa e per la partecipazione democratica alla vita scolastica”.

In vista delle elezioni Rsu del 14, 15 e 16 aprile, Anief invita “il personale scolastico a partecipare attivamente, sostenendo le proprie candidate e i propri candidati, per rafforzare una rappresentanza sindacale competente, trasparente e coerente con i valori dell’autonomia e della partecipazione”.