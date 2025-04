Andrea Scella nominato presidente del consiglio direttivo della Camera penale di Savona Tito Signorile

Savona. In data odierna, il consiglio direttivo della Camera penale di Savona Tito Signorile ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2025-2027.

Sono risultati nominati: presidente il professore avvocato Andrea Scella, vicepresidente l’avvocato Daniela Giaccardi (presidente uscente non più ricandidabile per il vincolo del doppio mandato), segretario l’avvocato Alfonso Ferrara, tesoriere l’avvocato Maria Teresa Bergamaschi.

“Ci attende un periodo ricco di sfide importanti, tanto a livello nazionale quanto a livello locale. In questo scenario, i penalisti savonesi non si lasceranno cogliere alla sprovvista. Assicuriamo a tutti il massimo impegno per la tutela dei diritti e per l’attuazione del giusto processo”, ha dichiarato il nuoivo presidente, ringraziando per la fiducia accordata.