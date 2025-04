Andora: tutto pronto per il 14^ WindFestival, il più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento

Andora. Ad Andora è ormai tutto pronto per la 14^ edizione del WindFestival, il più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento, che torna da venerdì 11 a domenica 13 aprile. Si tratta della terza volta nel savonese e della quattordicesima edizione, della storica manifestazione, co-organizzata da Valter e Conan Scotto di TF7 ActionSport ASD con il patrocinio e sostegno del Comune di Andora.

L’evento prenderà vita al Parco delle Farfalle e sulla attigua spiaggia con attività diversificate. Una cittadella degli sport action dove gli appassionati e i campioni si incontrano, dove le maggiori ditte presentano i nuovi materiali e c’è spazio per coloro che vogliono iniziare questo sport o provare grazie alle mini lezioni gratuite. Ricchissimo il programma.

Dichiara il sindaco Mauro Demichelis: “L’obiettivo è destagionalizzare. Abbiamo fatto un buon marzo e stiamo lavorando anche su aprile per avere un bel numero di manifestazioni come il Wind Festival, che darà soddisfazione a moltissimi appassionati di sport di mare e di terra, che potranno provare tante discipline sul litorale e negli spazi allestiti al Parco delle Farfalle”.

Ha dichiarato l’assessore allo sport Ilario Simonetta: “Dopo il beach volley che ha valorizzato la nostra bellissima spiaggia e portato ad Andora grandi giocatori di livello nazionale, ora è la volta dei protagonisti del mare: campioni mondiali e appassionati wind Surf, wind surf foil, kite surf, Kitesurf foil, Wing foil e SUP che parteciperanno alle competizioni o si alleneranno nel nostro mare, insieme agli appassionati che potranno testare i nuovi materiali, provare nuove discipline o partire per escursioni di trekking o su due ruote alla scoperta dell’entroterra. C’è un buon motivo per tutti per vivere qualche ora nella cittadella dello sport del Windfestival, compresa la sera, con l’area street food e gli eventi musicali”.

Nell’ Area Expo, aperta dalle ore 10.00 alle 22.00, ci sarà la presentazione dei nuovi materiali dedicati agli action sport di mare, fra cui Windsurf, Wind foil, surf, Kitesurf, Kitesurf foil, Wing foil e SUP.

Confermato il grande spazio Street Food e l’intrattenimento musicale che prevede fra l’altro il Live Show Tributo a Vasco Rossi di Kikko Sauda e La Combriccola del Blasco (sabato 12 aprile, ore 21.00).

Sotto la tensostruttura e sul litorale prove gratuite di attrezzature, class condotte da sportivi professionisti e un’Area Fitness dedicata interamente al benessere.

Fra gli ospiti, Matteo Iachino, due volte campione del mondo di Slalom Foil e una per lo Speed Foil PWA, Blanca Alabau campionessa del mondo PWA Slalom e lo svizzero Balz Müller, virtuoso del freestyle foil acrobatico.

In mare, la Prima tappa del Campionato Italiano AICW Windsurf per la prima volta nell’ambito del WindFestival e WindFestival Open Regatta, la grande veleggiata non competitiva Open Long Distance.

“Abbiamo la sfida e accogliendo la richiesta di molti espositori abbiamo anticipato la manifestazione a primavera e possiamo presentare in anteprima le novità della stagione – ha dichiarato Valter Scotto – Abbiamo avuto un riscontro incredibile non solo dalle aziende ma anche dalle associazioni che si occupano di water e non solo. E’ stato impegnativo organizzare un programma così ricco, in pochi mesi. Andora è il posto ideale per organizzare il WindFestival, l’amministrazione comunale si è confermata disponibile ed è, come gli scorsi anni, il nostro grande alleato.”

Nell’organizzazione debutta quest’anno Conan Scotto che ha esperienza nell’organizzazione di eventi per FIFA, ATP FINALS e Moto GP. “Sono arrivato in una bella squadra dove ci intendiamo al volo e siamo motivati per accogliere al meglio gli appassionati di questo mondo sportivo, per cui abbiamo organizzato una tre giorni intensa. Abbiamo studiato un bel programma di eventi, non solo di sport acquatici, ma anche legati all’outdoor sulla terraferma. E poi street-food, serate musicali, Miss Andora e Miss Bikini. Insomma, tre giorni per chi vuole avvicinarsi a questi diversi sport, sia water che action”.

Il WindFestival 2025 sarà diviso in tre aree tematiche pronte a offrire numerose attività sportive rivolte non solo agli atleti ma anche alle famiglie e ai bambini. L’area Water e Wind riunisce gli sport di mare e di vento e offre la possibilità di avvicinarsi alle attività velistiche con mini lezioni gratuite di surf, wingfoil, kitesurf e SUP.

Nelle tre giornate, fiore all’occhiello la Prima tappa del Campionato Italiano AICW Windsurf per la prima volta nell’ambito del WindFestival, dove sono attesi windsurfisti di primo piano come Matteo Iachino, due volte campione del mondo di Slalom Foil e una per lo Speed Foil PWA, Blanca Alabau campionessa del mondo PWA Slalom e lo svizzero Balz Müller, virtuoso del freestyle foil acrobatico.

Nel corso della manifestazione, si svolgerà la WindFestival Open Regatta, grande veleggiata non competitiva Open Long Distance di quattro km in stile “DEFI” nelle categorie Windsurf Slalom e Slalom foil, Kitesurf, Kitesurf foil, Wing foil e Windsurf Old, aperta a ogni livello di pratica e a tutte le attrezzature. Le due edizioni precedenti hanno visto oltre 80 iscritti e premi in attrezzature e prodotti tecnici messi in palio dagli espositori del Windfestival per un valore di oltre 5.000 euro che anche quest’anno verranno sorteggiati tra tutti i partecipanti – indipendentemente dalla classifica di arrivo – dando la possibilità di vittoria anche ai neofiti che vorranno cimentarsi al fianco di campioni del panorama mondiale.

L’Open Regata darà ampio spazio alle discipline adaptive all’interno dell’area Paralympic con il Windsurfing Adaptive Challenge, un progetto aperto a ogni tipo di disabilità che promuove i valori dell’inclusione e del rispetto attraverso lo sport, linguaggio universale capace di unire l’intera umanità. Questa terza edizione del Campionato Nazionale di Parawindsurfing vedrà gareggiare la sestrese Roberta Galizia, atleta paralimpica di parasurf e tennis tavolo.

L’Outdoor Area è dedicata invece ai fan degli sport di terra che potranno cimentarsi in escursioni di trekking aperte a tutti e completamente gratuite. Il programma prevede sabato 12 aprile ore 14.00 e domenica 13 ore 9.00 con punto di incontro Parco delle Farfalle. Per gli amanti delle due ruote saranno in programma tour per scoprire le bellezze dell’entroterra andorese, dedicate ai più esperti e non. Tutte le informazioni sul sito https://windfestival.it/.

Sotto la tensostruttura del Parco delle Farfalle, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 17.00, si svolgeranno a rotazione lezioni ed esibizioni di skate, longboard, pattinaggio, arti marziali, basket e pole dance.

La pista di pattinaggio della Tensostruttura ospiterà invece lezioni di fitness con presenter di fama nazionale come Davide Tumiotto e il suo corso di trampolini SpaceJump, ginnastica dolce, step, corpo libero, TRX, ginnastica ritmica, fitball, circuiti training, fitwalking, giocodanza, pilates, fitdance con Maura Pezzo e Mara Pedrazzi.

Ma non è tutto: condizioni del tempo permettendo, si potrà fare la marcia acquatica in notturna con la suggestiva illuminazione del Night Surf Spot di Andora e poi ancora yoga all’alba e al tramonto o aquagym sulla spiaggia dei bagni Domingo con l’insegnante Sabrina Barra disponibile per le prenotazioni anche via social.

Domenica, il Wind Festival ospiterà Kumite Karate Trofeo Liguria “Tappa Windfestival” Categorie U10, U12, U18.

Evento nell’Evento il Windfestival by Night, con due appuntamenti che animeranno il parco fino a tarda notte.

Venerdì sera, ore 19.30, il Bikini Contest, la manifestazione che celebra la bellezza femminile intitolando le dame con 5 fasce premio e i cavalieri con un titolo che eleggerà il fisico più scolpito per l’estate. A seguire serata musicale anni 80/90 con Maurilio Giordana di Radio Onda Ligure 101.

Sabato sera, ore 21.00, Live Show Tributo a Vasco Rossi di Kikko Sauda e La Combriccola del Blasco.

Confermata la Street Food Arena nelle serate di venerdì e sabato, a partire dalle ore 18.00 e per i pranzi di sabato e domenica, con la selezione di dieci Truck gastronomici con piatti tipici della nostra penisola e d’oltreoceano negli stand dell’Area Expo che quest’anno rimarranno aperti fino alle 22.00.

L’edizione 2025 del WindFestival è coorganizzata insieme al Comune di Andora e patrocinata dalla Regione Liguria, dal Coni Comitato Regionale Liguria, dal Comitato Italiano Paralimpico, da CSEN e AICWindsurfing. Si ringraziano la Guardia Costiera e tutti gli operatori commerciali che stanno supportando la manifestazione.

Per informazioni e iscrizioni: windfestival.it email info@windfestival.it

Ufficio Stampa WindFestival 2025 Sandro Bagno email bagnosandro@gmail.com Cell. 339 5089835