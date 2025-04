Andora: presentata E-NOW, la stazione di ricarica per biciclette in porto dedicata ai biker

Andora. Le acque del mare di Andora sono state classificate eccellenti. Nella giornata in cui il porto turistico festeggia la Giornata del mare con gli alunni delle scuole, arriva il decreto del Direttore Generale del Servizio tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro di Regione Liguria. La classificazione è stata approvata sulla base del monitoraggio e dei prelievi effettuati dall’Arpal nel quadriennio 2021-2024 che ha portato all’approvazione dell’elenco delle acque di balneazione per la stagione 2025.

Il nostro impegno a tutela dell’ambiente è concreto – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis presente alla Giornata del Mare con l’assessore all’Ambiente e alle Politiche Giovanili e dell’infanzia Alexandra Allegri, l’Assessore allo Sport Ilario Simonetta- Abbiamo fatto investimenti in tal senso. Ultimamente, le opere finanziate dal Comune e realizzate da Rivieracqua per allacciare Andora al depuratore di Imperia che sono in corso e che certamente favoriscono ulteriormente la tutela del mare. L’A.M.A., dal canto suo, ha ottenuto e confermato per il porto turistico importanti certificazioni, come la registrazione EMAS che verificano l’impegno quotidiano a favore del mare in tutte le attività e la promozione delle buone pratiche fra i diportisti”.

LA GIORNATA DEL MARE

La Giornata Nazionale del Mare, promossa dal Comando Generale della Guardia Costiera e organizzata nel porto di Andora dall’A.M.A., l’Azienda Multiservizi del Comune di Andora, con la preziosa collaborazione della Delegazione di Spiaggia di Andora, Comune, Arpal e di tutte le associazioni operanti nel porto, oltre a proporre agli studenti i consueti laboratori e incontri con coloro che operano nel porto ed esperti ambientali, con l’obiettivo di sviluppare il concetto di “cittadinanza del mare” ha presentato ufficialmente la stazione di ricarica per e-bike E-Now. Il servizio, a disposizione dei biker, si propone come un punto di arrivo e partenza per la scoperta del territorio e delle sue attrattive.

Oltre alla ricarica per le biciclette elettriche e i dispositivi collegabili tramite USB, la stazione prevede l’iscrizione a una app dedicata alla community degli e-biker, già attiva in molte località montane. L’app consente di geolocalizzare i principali punti di interesse del territorio, tra cui attrazioni turistiche, aree naturalistiche, strutture ricettive e luoghi d’eccellenza enogastronomica.

A sperimentare per primo la stazione è stato Mattia Baracco, atleta, campione di e-bike e organizzatore della prima competizione di MTB a pedalata assistita di Andora.

“Con il contributo di tutti potremo implementare il sistema informativo turistico georeferenziato nei dintorni della stazione di ricarica per e-bike” – ha dichiarato Fabrizio De Nicola, presidente dell’A.M.A. – “Andora diventerà a breve la porta di ingresso della pista ciclabile sul mare del Ponente Ligure e in futuro avrà percorsi ciclabili anche sull’Aurelia e verso l’entroterra. Il porto sarà un punto di arrivo o di partenza, sia per chi arriva dal mare sia per chi viaggia su due ruote”.

L’APP CHE PROMUOVE IL TERRITORIO

La promozione del porto turistico e del territorio avviene attraverso un servizio che non solo supporta i ciclisti, ma favorisce anche il turismo sostenibile.

Per questo motivo, l’A.M.A. ha pubblicato sul proprio sito un bando che invita le realtà del territorio e le imprese locali a iscriversi gratuitamente all’app per promuovere la propria attività.

Tutte le informazioni per aderire sono disponibili al link.