Andora, la nuova pista ciclopedonale è quasi pronta. Il sindaco Demichelis a IVG: “Puntiamo ad inaugurarla prima dell’estate”

Andora. Potrebbe vedere la luce prima dell’estate la nuova pista ciclabile che partirà dalla stazione di Andora e arriverà fino a Cervo. Il sindaco Mauro Demichelis – ai microfoni di IVG – ha fatto sapere che, nonostante alcune lavorazioni ancora in corso, l’obiettivo dell’amministrazione andorese è quello di inaugurare il nuovo tratto prima dell’estate.

L’intervento punta a trasformare la mobilità e il turismo nel territorio andorese. Il sindaco Demichelis ha sottolineato l’importanza di quest’opera, definendola “un investimento per il futuro del nostro turismo e della nostra comunità”.

La realizzazione della nuova pista ciclabile di Andora sta quindi procedendo a ritmo sostenuto. Nei mesi scorsi, è stato avviato il cantiere per la realizzazione di un attraversamento che collegherà il centro città con il ponente, con un investimento di 160 mila euro. L’intervento prevede il collegamento tra Via Marchese del Vasto e Via Carminati, sfruttando il vecchio tracciato ferroviario, dove è appunto in corso la posa della pista ciclabile e sono già state installate le condotte del nuovo acquedotto del Roja.

La nuova ciclopedonale sarà integrata con la passeggiata a mare e il tessuto urbano grazie anche a punti di accesso lungo il percorso. A lavori ultimati, il percorso completo della ciclabile del ponente ligure sarà lungo ben 43 km (da Ospedaletti ad Andora).

La “prima pietra” della nuova pista ciclabile andorese era stata posata il 5 agosto scorso: un primo passo di un’opera che, imprevisti permettendo, verrà consegnata alla città entro l’estate. “Con la fine dei lavori consegneremo agli andoresi e ai turisti un’opera che aumenterà l’attrattività turistica e favorirà la riqualificazione urbana delle zone toccate dal vecchio tracciato ferroviario”, ha concluso Demichelis.