Andora, il 25 Aprile nei ricordi dei ricoverati alla residenza Val Merula

Andora. Incontro fra il sindaco di Andora Mauro Demichelis, l’assessore alle Politiche Sociali Monica Risso e gli anziani della Residenza Protetta Val Merula che, in occasione della ricorrenza del 25 aprile, hanno condiviso racconti e ricordi di guerra e di Resistenza ad Andora.

Si tratta di un progetto, proposto dalla struttura di ricovero che li ha resi protagonisti di un percorso della memoria: prima si sono riuniti fra di loro scambiandosi ricordi che successivamente hanno fissato in disegni, poesie e piccoli racconti ora affissi sui muri della struttura. Si tratta di testimonianze giovanili che descrivono povertà, fame, paura, periodi di prigionia trascorsi nel Palazzo del Marchese, allora sede del Comando dei Tedeschi ad Andora, bombardamenti dove hanno perso i loro cari o rischiato la vita anche in tenera età.

I ricoverati hanno voluto successivamente condividere il loro lavoro con l’Amministrazione comunale in un incontro in cui la narrazione si è fatta diretta e commovente a poche ore dal 25 aprile. Un ulteriore obiettivo è far giungere i contenuti anche ai giovani e agli studenti delle scuole di Andora.

“Un incontro davvero toccante che ha dato voce a testimoni diretti di un periodo storico difficile e dato concretezza a una memoria storica che è necessario ascoltare con rispetto e tramandare – ha dichiarato l’assessore Monica Risso – Siamo grati per aver condiviso questo progetto che si inserisce in un dialogo fra ricoverati e società civile che auspichiamo abbia sempre più occasioni per essere praticato”.