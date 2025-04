Allerta meteo, in Valbormida situazione critica: nottata di superlavoro per i vigili del fuoco con frane, disagi alla viabilità e allagamenti

Liguria. Sarà in vigore fino alle 15 di oggi su tutti i bacini costieri e padani del Ponente (qui anche per pioggia) e sul settore centrale l’allerta meteo gialla diramata ieri da Arpal. Sono previsti forti venti di scirocco e mareggiate.

Al momento la situazione è delicata nell’entroterra savonese. Le precipitazioni che da circa 36 ore stanno interessando alcune zone del centro-ponente ligure stanno facendo alzare il livello di molti torrenti, in particolare in Val Bormida. Le massime cumulate giornaliere sono di 155 millimetri in 24 ore a Calizzano e 146 millimetri in 24 ore a Monte Settepani, nel comune di Osiglia. Il fiume Bormida ha superato la seconda soglia a Piana Crixia, con criticità nella zona di Dego per via del torrente Pollovero. Venti di scirocco già oltre i 110 km/h a Corniolo (La Spezia), Bargagli e Fontana Fresca (Genova).

Ad ora la Sp29 del Colle di Cadibona tra Dego e Piana Crixia risulta completamente bloccata, a causa dell’esondazione del fiume Bormida al chilometro 119,500 a Dego: viabilità alternativa per soli mezzi leggeri sulle Sp33 e Sp29. Chiusa anche la statale 334 del Sassanello, a causa di un albero caduto al chilometro 13,800, nel comune sparso di Stella. Disagi anche sulla provinciale Carcare-Millesimo, interrotta all’altezza di Lidora. Sempre tra Dego e Piana Crixia, il Bormida ha superato la seconda soglia di guardia. A Rocchetta di Cairo risultano esondazioni nella zona del ponte romano. A Millesimo c’è stato un piccolo smottamento che ha interessato la collina della galleria all’entrata della A6.

I vigili del fuoco sono stati, ovviamente, i più impegnati: le squadre sono tutte al lavoro, compresi quelli del gruppo “fluviale” impegnati nel soccorso di diverse persone rimaste all’interno di auto bloccate dall’acqua (come nella zona dei sottopassaggi di San Giuseppe e della stazione ferroviaria a Cairo).

Le previsioni Arpal

Oggi sulla Liguria ci saranno piogge e rovesci sparsi, con ventilazione prevalentemente dai quadranti settentrionali. Dalla mezzanotte la veloce risalita del minimo determinerà intensi venti sciroccali, inizialmente soprattutto sulle coste di centro levante, in estensione verso ponente.

La convergenza tra gli intensi flussi di direzione diversa innescherà i temporali sul centro ponente tra la notte e la mattinata di domani, che si aggiungeranno a un contesto di piogge diffuse soprattutto a ponente. Nel corso della giornata lo scirocco sarà rimpiazzato dal libeccio, che porterà piogge un po’ più intense anche sul levante.

Nell’avviso odierno segnalati anche i venti con burrasca forte da sud est su centro levante (soprattutto nella prima parte della giornata) e la mareggiata, che diventerà intensa con il passare della notte. Arpal consiglio di seguire i prossimi aggiornamenti per l’evoluzione della situazione meteo, non solo per capire quale saranno le condizioni nei giorni festivi ma anche e soprattutto per autoprotezione.