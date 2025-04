Savona, investimento pedonale in via Gramsci: grave trauma cranico per una donna

Savona. Allarme per un investimento pedonale avvenuto nel pomeriggio odierno (4 aprile), a Savona. È successo in via Gramsci, pochi minuti dopo le 16.

Stando a quanto riferito, una donna di 58 anni è stata investita da una moto. Caduta a terra, in seguito all’impatto con il mezzo a due ruote, ha riportato ferite ed escoriazioni: a preoccupare, in particolare, un grave trauma cranico.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, l’automedica del 118 ed un’ambulanza della croce bianca di Savona e gli agenti della polizia locale.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la 58enne è stata caricata in ambulanza e trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’incidente ha anche avuto ripercussioni sulla viabilità, con il traffico a lungo bloccato per permettere le operazioni di soccorso.