Alla scoperta della Val Passiria: bellezze naturali, attività all’aria aperta e tradizioni

Situata tra le Alpi dello Stubai e le Alpi Venoste, la Val Passiria (Passeiertal) si estende a nord di Merano offrendo un paesaggio alpino autentico particolarmente affascinante. Parte del suo territorio è compreso nel Parco Naturale Gruppo di Tessa, il più esteso dell’Alto Adige, che custodisce una straordinaria varietà di flora e fauna.

In primavera e in estate, questa valle, che ha una lunghezza di circa 40 km, si trasforma in un paradiso per gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta, grazie ai suoi sentieri panoramici, ai pascoli fioriti e ai borghi ricchi di storia e tradizioni.​

Una delle località principali è San Martino in Passiria che rappresenta un punto di partenza ideale per esplorare la regione.

Natura e avventure all’aria aperta

La Val Passiria offre una vasta gamma di attività per gli amanti dell’outdoor. I sentieri escursionistici si snodano attraverso paesaggi mozzafiato, come la Passeggiata dei Masi dello Scudo e i percorsi nel Parco Naturale Gruppo di Tessa.

Per gli appassionati di ciclismo, la pista ciclabile della valle, che parte da Piazza Terme a Merano e arriva sino a Sn Leonardo in Passiria (per una lunghezza di circa 19 km) permette di esplorare il territorio in modo sostenibile.

Gli amanti dell’adrenalina possono invece cimentarsi in rafting e canyoning lungo i torrenti della zona. Inoltre, il campo da golf a 18 buche di San Leonardo in Passiria offre un’esperienza unica immersa nella natura.​

Dove soggiornare in Val Passiria?

Per quanto riguarda il soggiorno, tra gli hotel più esclusivi della Val Passiria non si può non citare il Brauhaus Martinerhof di San Martino in Passiria, un luogo dove la tradizione incontra l’ospitalità. Gestito dalla famiglia Fontana, il Martinerhof offre camere accoglienti, una trattoria con cucina tipica e una pizzeria. Il fiore all’occhiello è il birrificio interno, dove vengono prodotte birre artigianali che possono essere degustate nel Biergarten o durante visite guidate. La struttura organizza eventi stagionali e propone offerte personalizzate per rendere ogni soggiorno un’esperienza indimenticabile.​

Alla scoperta dell’Alto Adige

La posizione strategica di San Martino in Passiria permette di raggiungere facilmente altre interessanti località e attrazioni dell’Alto Adige.

Merano è a breve distanza ed è il luogo dove potrete ammirare gli stupendi giardini di Castel Trauttmansdorff, uno dei fiori all’occhiello della città; i giardini resteranno aperti fino verso metà novembre e il biglietto d’entrata comprende anche l’ingresso al Museo Provinciale del Turismo (Touriseum), il primo museo dell’arco alpino interamente ed esclusivamente dedicato alla storia del fenomeno turistico.

A meno di un’ora di distanza si trova poi Bolzano, il capoluogo della provincia, che offre un ricco patrimonio culturale e museale. Meritano una visita anche i pittoreschi borghi di Tirolo, Scena e Lagundo, ideali per passeggiate tra storia e natura. Nelle vicinanze c’è poi Moso in Passiria, dove si trova il Bunker Mooseum, un bunker risalente agli anni Quaranta del Novecento e al cui interno è stato realizzato un grande progetto museale.

Per informazioni più dettagliate sulle cose da fare ci si può rivolgere all’ufficio turistico di San Martino che si trova in via Giovo 7; qui è possibile richiedere informazioni e suggerimenti su escursioni, eventi in programma, attrazioni, sagre nelle località vicine e altre attività.