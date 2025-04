Albissole, Sarpero dopo il post enigmatico di ieri: “La scelta spetta alla società, credo sia chiaro cosa andrebbero a perdere”

Albissola Marina/Albisola Superiore. Ha destato un po’ di incertezza sul futuro di mister Carlo Gino Sarpero il post pubblicato su Facebook dallo stesso tecnico nella giornata di ieri. Anticipando la partita odierna, l’allenatore aveva scritto “ultima partita in casa e potrebbe essere anche l’ultima al Faraggiana, per chi ci è stato sempre vicino soprattutto in questi ultimi tre anni…”. Insomma, nelle ultime ore sono comprensibilmente circolati rumours su un divorzio tra Sarpero e l’Albissole. Proprio questo il tema principale dell’intervista ai margini del pari 1-1 contro il Millesimo, fresco di vittoria del campionato.

Prima di passare al tema clou, il tecnico analizza la gara odierna, complimentandosi con i suoi giocatori. “Il voto positivo alla stagione – afferma Sarpero – era già molto alto prima di questa gara. Il Millesimo ha fatto quattro mesi da cinema, una cosa mostruosa e hanno vinto il campionato meritatamente. Noi volevamo regalarci una gioia per chiudere con più punti possibili. Quando il migliore in campo è il loro portiere vuol dire che si è fatto una partita incredibile. Siamo andati in svantaggio in un momento in cui avevamo il dominio completo del gioco e con fatica, ma anche con grande merito, abbiamo ottenuto il pari. Devo ringraziare i ragazzi perché hanno fatto una partita oltre le aspettative e con una forza che in settimana avevo visto solo a tratti“.

Poi, la domanda sul post di cui abbiamo parlato in apertura. “Tre mesi fa – dichiara il mister – avevo dato le dimissioni dopo la partita con il Pontelungo. Quando però in tre anni costruisci un senso di appartenenza, con la tribuna che si riempie e un gruppo fantastico, è normale ritornare sulla decisione. Ora spetta alla società vedere se continuare con me o meno, infatti ho usato il condizionale”.

Da neopromossa, come anticipato, l’Albissole si è resa protagonista di un grande campionato con 43 punti e virtualmente al sesto posto, nonostante diverse difficoltà. Spiega infatti Sarpero: “Abbiamo giocato con tanti giovani, in nove partite ci siamo ritrovati senza tanti titolari. Abbiamo avuto diverse assenze e ragazzi al primo anno in prima squadra in un campionato così difficile. Quando oltre al senso di appartenenza crei anche un’identità in campo è molto bello”.

Infine, una stoccata alla società, tornando su un possibile addio al Faraggiana. “Sulla mia permanenza non do percentuali, bisogna chiederlo alla società. Credo sia chiaro cosa andrebbero a perdere, in questi tre anni la bilancia pende più dalla mia parte“.