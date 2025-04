Albissola, Roberto Giallombardo presidente della commissione di controllo della casa di riposo “Caterina Corrado”

Albissola Marina. Il consiglio comunale di Albissola Marina ha nominato i membri della nuova commissione di controllo della casa di riposo “Caterina Corrado”.

Sono stati scelti l’assessore Elisa Tomaghelli per la maggioranza e i consiglieri Michela Moretti Girardengo (Albissola tradizione e futuro) e Roberto Giallombardo (Vince Albissola).

Nella prima riunione, avvenuta alla presenza del sindaco Gianluca Nasuti e del suo vice Luigi Silvestro, Roberto Giallombardo è stato eletto presidente della commissione.

“Sono onorato dell’incarico che mi è stato assegnato e garantirò tutto il mio impegno per farsi che la ‘nostra’ casa di riposo continui ad essere un fiore all’occhiello per Albissola Marina; fin dalla sua istituzione grazie al generoso lascito della famiglia Corrado, tutte le amministrazioni che si sono susseguite nel tempo, hanno voluto garantire il massimo comfort e le migliori cure per i nostri anziani, dotando la struttura di personale qualificato, moderne attrezzature e una gamma di servizi che vanno dalla cucina interna alle attività ludico ricreative”.

La struttura può ospitare fino a 25 anziani è posta su tre piani e dispone di dodici eleganti camere da letto, alcune delle quali rifinite con stucchi e affreschi; al piano terreno una ampia sala da pranzo, un salone con zona TV lettura e conversazione dove si svolgono anche le attività ricreative e di animazione e divertimento, una sala per la fisioterapia, la moderna cucina, un piccolo e accogliente giardino e una bellissima cappella finemente affrescata.

“Insieme alla ottima Laura Muscarà, responsabile della gestione della struttura, siamo pronti a valutare e a sottoporre all’attenzione del Comune ulteriori interventi e migliorie e naturalmente ad ascoltare i suggerimenti nei nostri cari ospiti” conclude Giallombardo.