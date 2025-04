Albissola Marina, minoranza: “Incuria e degrado della Passeggiata degli Artisti”

Albissola Marina. Interrogazione del gruppo consiliare “Albissola Tradizione e Futuro” relativa allo stato di degrado della Passeggiata degli Artisti.

“Risulta ad oggi evidente una totale assenza di interventi manutentivi, con segni di deterioramento e incuria che ne compromettono la conservazione. La mancata cura dell’opera potrebbe portare a danni irreversibili, compromettendo il suo valore artistico e culturale” affermano i consiglieri Deborah Borghi, Michela Moretti Girardengo e Giovanni Siri.

“Chiediamo documentazione relativa agli interventi di manutenzione e valorizzazione della Passeggiata degli Artisti, qualora previsti e calendarizzati, in particolare l’intervento di manutenzione dei pannelli artistici con ripristino in modalità mosaico; un intervento di manutenzione dei pannelli “Bianco – Azzurro” sempre in modalità mosaico; l’eliminazione degli inserti cementizi che pregiudicano l’aspetto estetico dell’opera” si legge nell’interrogazione.

Tra le richieste: “Il ripristino della decorazione dei pali della pubblica illuminazione presenti sulla Passeggiata degli Artisti, secondo il progetto di Guy de Rougemont in possesso dell’amministrazione, in occasione dell’anniversario della nascita dell’artista” concludono gli esponenti della minoranza consiliare.