Albissola dà l’ultimo saluto allo chef Ignazio Benenati: una vita al “Cambusiere”

Albissola Marina. Il giorno dell’addio a Ignazio Benenati. Tanti anni nel suo ristorante. Al “Cambusiere”, cuore storico e sapori di tanti anni passati.

Una famiglia unita, un locale conosciuto. E i funerali, poco lontano da lì, da quel locale che ha saputo portare avanti, insieme ai suoi cari, con grande passione e rendere famoso, oggi alle 15 nella chiesa della Concordia.

Ignazio, molto stimato e conosciuto, aveva 78 anni. C’è anche tutto il mondo della ristorazione della provincia, e non solo, a rattristarsi per la scomparsa dello chef.

Un po’ di storia. La sua famiglia aveva rilevato “Il Cambusiere” nel lontano 1964. Ristorante che ha ricevuto molte molteplici premi come il “Cuoco d’oro” nel 1973. In molti, anche artisti e personaggi illustri, hanno assaporato qui piatti deliziosi. Di una cucina, quella dei Benenati, che univa alla tradizione ligure anche spunti della gastronomia siciliana.

Poi le sue partecipazioni in televisione, alla Rai, ma non solamente, per raccontare questi piatti. Piatti che, in occasione del 25º anniversario di attività, questa famiglia ha saputo raccontare anche nel libro “Ancora il fuoco”.

E oggi, insieme alla moglie Carmen, ai figli Cristina e Luca, al fratello Gianni, alle nipoti Gabriella e Giorgia saranno in tanti a dargli l’ultimo saluto.