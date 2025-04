Albenga, uomo disperso in località San Fedele: ricerche in corso

Albenga. Agg ore 1: sono ancora in corso le ricerche del disperso ad Albenga.

Sono partite da poco (ore 23.20) le ricerche di un uomo di 67 anni in località San Fedele ad Albenga che è disperso da questa sera (28 aprile) intorno alle ore 19.

L’allarme è stato lanciato dal fratello quando non lo ha visto più rientrare nella sua abitazione. L’uomo, dalle prime informazioni, si sarebbe allontanato per andare ad esplorare un sentiero ma non ha più fatto ritorno a casa, da qui l’allarme lanciato dal parente.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco della sezione di Albenga, la protezione civile, due unità cinofili di Torino, i carabinieri di Albenga e il soccorso alpino.

Notizia in aggiornamento