Albenga, tutto pronto per il “Festival nazionale della cucina con i fiori”

Albenga. L’associazione Ristoranti della Tavolozza mira a valorizzare l’uso dei fiori in cucina, stimolando la creatività e la sperimentazione tra i cuochi, e costituisce un’importante vetrina per le aziende locali che si occupano della coltivazione e trasformazione dei fiori edibili, nonché per i ristoratori che li integrano nelle loro ricette.

Al via il Festival nazionale della cucina con i fiori. Il programma è:

Sabato 26 aprile

Ore 17.00 in Piazza IV Novembre Show-cooking e presentazione del libro di Luca Pappagallo. Conduce Claudio Porchia

Domenica 27 aprile

ore 10.00 Auditorium San Carlo: Workshop alla scoperta dei fiori eduli in cucina con Silvia Parodi

ore 11.00 Auditorium San Carlo conferenza “Glicini belli da vedere, ma anche buoni da mangiare” incontro con Alessandra Ricci che parlerà della magica Villa Pergola ad Alassio, dove si trova la più importante collezione italiana di glicini, con ben 34 varietà diverse per forma e colore

ore 15.30 alla scoperta dei fiori eduli nel dessert con il maestro gelatiere Aldo De Michelis e presentazione del libro “Un bouquet di gelato – quelle contaminazioni che sanno di buono” – a seguire degustazione

ore 16.30 piazza IV Novembre show cooking Cinzia Chiappori Osteria del Tempo Stretto Albenga a seguire show cooking e presentazione del libro “Siamo ingredienti” della Chef Victoire Gouloubi

ore 18.00 alla scoperta dei fiori e delle erbe aromatiche nella preparazione dei cocktail con Ottavia Castellaro e presentazione del libro “Aromatiche da bere” – a seguire degustazione

Lunedì 28 aprile

Dalle 10.00 alle 12.00 Masterclass “I fiori eduli e cucina etnica” con Victoire Gouloubi. Conduce Claudio Porchia presso l’Istituto Alberghiero Giancardi di Alassio

Afferma l’assessore al turismo del Comune di Albenga Camilla Vio: “Il Festival Nazionale della Cucina con i Fiori , che si terrà il 26 e 27 aprile nell’ambito di Fior d’Albenga , rappresenta un evento unico che celebra creatività e tradizione culinaria.

Siamo orgogliosi di ospitare chef di fama nazionale come Luca Pappagallo e Victoire Gouloubi, che con il loro talento ci guideranno alla scoperta di piatti innovativi realizzati con l’utilizzo di fiori eduli. Un tema affascinante che unisce natura, gastronomia e cultura, rendendo omaggio alle eccellenze del nostro territorio. Il programma è molto ricco e offrirà al pubblico la possibilità di conoscere questa straordinaria arte culinaria e di sperimentare nuove sensazioni attraverso il cibo. Albenga, con Fior d’Albenga, continua a dimostrare la sua vocazione alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, creando eventi di qualità che attraggono visitatori e appassionati da tutta Italia. Siamo certi che sarà un’esperienza indimenticabile!”.

Claudio Porchia, ideatore del Festival della Cucina con i Fiori aggiunge: “Ringraziamo il Comune di Albenga per aver inserito il nostro format all’interno dell’importante manifestazione Fior d’Albenga. La nostra manifestazione nata nel 2017 a Sanremo, celebra quindi la creatività in cucina con l’impiego dei fiori eduli come ingredienti, e non come semplice ornamento dei piatti, offrendo un’esperienza sensoriale completa, dove colori, profumi e sapori si fondono armoniosamente. Durante il festival, chef esperti presenteranno piatti unici e innovativi, affiancati da laboratori di cucina, dimostrazioni e degustazioni. Gli ospiti avranno l’opportunità di esplorare un ampio repertorio di fiori eduli, imparando come questi possano trasformare un piatto comune in un’esperienza gastronomica indimenticabile. Ma non offrirà solo l’opportunità di gustare deliziosi piatti, ma fungerà anche da vetrina per le aziende che si dedicano alla coltivazione ed alla trasformazione dei fiori eduli e per gli chef ed i ristoranti che li utilizzano nelle loro preparazioni”.

Presentazione Libri e chef

Luca Pappagallo

La presentazione del libro “La nostra cucina di casa. Oltre 100 golose ricette per riscoprire il gusto italiano di mettersi a tavola”, pubblicato dalla casa editrice Vallardi sarà l’occasione perfetta per incontrare il celebre chef, noto per la sua straordinaria capacità di reinterpretare i classici della tradizione culinaria italiana. Questo volume rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso le ricette più amate della cucina italiana, offrendo spunti e idee per riscoprire il piacere di cucinare e condividere i pasti con amici e familiari. Durante l’incontro, Chef Pappagallo si diletterà in una dimostrazione pratica di show cooking, dove condividerà con il pubblico alcuni dei suoi segreti culinari e proporrà piatti che evocano i sapori autentici della nostra tradizione gastronomica. A condurre l’evento sarà il giornalista Claudio Porchia.

Il libro: Luca Pappagallo ci apre le porte della sua cucina per esplorare le radici della tradizione italiana, fatta da nonne e nonni di ieri e di oggi, ma anche da tutti coloro che si appassionano ai sapori autentici e sinceri. Le ricette del libro sono nate sui fornelli di casa, preparate con gli ingredienti tipici della nostra terra, appuntate sui quaderni tramandati in famiglia, memoria di mani in pasta e di assaggi a metà cottura. Dai cannelloni di pesce al casatiello dolce, dalla torta pasqualina al migliaccio napoletano, passando per il falsomagro, i maritozzi, lo stracotto: una gustosa raccolta di piatti per tutte le occasioni, che si tratti di una cena veloce o delle feste comandate. Il modo migliore per portare in tavola la nostra storia, celebrando un piatto alla volta la gioia tutta italiana di stare insieme.

Victoire Gouloubi

“Siamo ingredienti” il libro della Chef Victoire Gouloubi tra cucina e giustizia sociale. Victoire Gouloubi, nota per le sue apparizioni su Gambero Rosso Channel e per il suo progetto UMA ULAFI, dedicato alle eccellenze delle culture gastronomiche afro-caraibiche in Italia, evidenzia come gli ingredienti siano molto più che semplici beni di consumo; sono veri e propri veicoli di storie e dinamiche di potere. Chef Gouloubi parla delle sfide che le donne chef devono affrontare in un contesto spesso difficile e maschilista e invita i lettori a riflettere su temi globali come la sostenibilità e i diritti umani. Nel libro, l’autrice ci conduce in un’esplorazione delle numerose implicazioni culturali e sociali legate agli ingredienti. Da simbolo di identità dei popoli a fattore scatenante di dipendenze e violenze, emerge il lato nascosto del cibo, in un percorso guidato dalla Chef Gouloubi. Attraverso la cucina, affronta temi di grande rilevanza contemporanea, come il razzismo, il classismo e il body shaming. Il libro propone un viaggio che va dai campi del Sud Italia, dove lavorano i braccianti africani che raccolgono pomodori, alle cucine dei ristoranti stellati, spesso dominate da uomini.

Ottavia Castellaro

“Aromatiche da… bere: sapori mediterranei nel bicchiere” Trenta editore: le ricette innovative di Ottavia Castellaro per realizzare cocktail indimenticabili. L’autrice si avventura in un’interpretazione innovativa del potenziale delle erbe aromatiche, proponendo l’idea di integrarle in cocktail unici e originali. Ogni ricetta è un’esplosione di gusto, capace di esaltare i profumi e i sapori delle erbe aromatiche, trasformando le tradizionali miscele di drink in esperienze sensoriali che uniscono piacere e salute. In un’epoca in cui la mixology sta guadagnando sempre più popolarità, questo approccio rappresenta una meravigliosa fusione tra cucina e arte del bere. Oltre a ricette di cocktail innovative, il libro offre anche una selezione di appetitosi appetizer, sia dolci che salati, accuratamente abbinati ai drink. Ciò permette di creare un’esperienza gastronomica completa, dove ogni sorso è accompagnato da un morso delizioso, stimolando il palato in un viaggio di sapori inediti. Ottavia Castellaro vanta una solida carriera nel mondo del bartending, dove grazie alla sua creatività e all’abilità nel combinare aromi e ingredienti, è diventata una figura di riferimento nella mixology del Ponente ligure.

Aldo De Michelis

Il libro “Un bouquet di gelato: contaminazioni che sanno di buono” di Aldo De Michelis, gelatiere per passione e professione, ci porta alla scoperta della sua produzione a base di fiori, facendoci conoscere quelli più particolari e il loro utilizzo nella produzione di gelati, ma anche sorbetti e granite. La voglia di sperimentazione lo ha portato alla realizzazione di gusti inaspettati con i fiori eduli e così, accanto ai più classici petali di rosa o violetta, oggi si può scegliere anche tra molti altri gusti come begonia e nasturzio, fiori dalla colorazione e dalle caratteristiche uniche.

Aldo De Michelis nasce ad Albenga ma vive da sempre ad Alassio con la sua famiglia: la moglie e collega Emy e i tre figli, Mauro, Luca e Andrea. Inizia la sua vita lavorativa come agente assicurativo, attività ereditata dal padre, ma il desiderio è di costruire e lasciare ai figli altro. Così con Emy inizia ad appassionarsi al mondo della gelateria, un ricordo legato all’infanzia quando la felicità era un cono di gelato per merenda. Nel 2015 aprono un locale, Perlecò, la gelateria delle sperimentazioni che regala emozioni e gusti che non si possono trovare uguali da nessun’altra parte. Festeggia i primi dieci anni di attività con il suo primo libro.