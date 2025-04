Albenga, successo per l’assemblea pubblica del Comitato Referendario del Ponente

Albenga. Grande successo per l’assemblea pubblica tenutasi giovedì 10 aprile all’Auditorium San Carlo di Albenga organizzata dal Comitato Referendario del Ponente Savonese.

La professoressa Alessandra Algostino ha spiegato lo stato attuale delle normative sui diritti individuali e del lavoro, il ruolo che svolge per la pace sociale per la dignità umana e le libertà messe in discussione: “Il Decreto Sicurezza e quello sull’autonomia differenziata mettono in discussione le libertà individuali e reprimono il conflitto sociale mettendo in discussione gli organi dello Stato, stravolgendo di fatto lo Stato di Diritto”.

Andrea Pasa, segretario provinciale della Cgil savonese, ha sottolineato l’importanza del voto referendario, facendo un quadro dettagliato con i numeri della provincia di Savona in merito ad assunzioni, morti sul lavoro, precarietà e l’emigrazione: un “esodo inarrestabile che rende il quesito sulla cittadinanza ancor più fondamentale per l’occupazione”.

Houda El Asri in rappresentante della comunità islamica, ha raccontato che dopo aver conseguito gli studi ed avviato l’attività professionale, sta seguendo l’iter burocratico per ottenere la cittadinanza: arrivata ad Albenga all’età di tre anni, ha avviato la pratica ed il riconoscimento ed in fase di analisi, un iter spesso macchinoso, con viaggi nel Paese di origine, incontri in tribunale e la speranza di poter un domani avere pari diritti e doveri dei suoi coetanei.

Sabato 12 aprile dalle 15.30 presso il chiostro “Ester Siccardi” in viale Martri della Libertà 1 ad Albenga ci sarà musica dal vivo con i ragazzi dello Yepp, il primo volantinaggio in vista dei referendum, un rinfresco ed interventi informativi.